Heeft hij gelijk? Jonas Vingegaard doet opvallende oproep over protesten in Vuelta

Na afloop van de vijftiende etappe in de Vuelta deed Jonas Vingegaard, kopman van Visma Lease a Bike, een opmerkelijke oproep. Hij pleitte voor mediaruimte voor demonstranten die de koers verstoren.

Vingegaard sprak zich eerder kritisch uit over de manier waarop demonstranten hun boodschap overbrengen. Hij stelde dat acties tijdens wielerwedstrijden “geen zin hebben” en bovendien “de renners in gevaar brengen”. Ook de UCI vindt de protesten niet kunnen.

Begip

De veiligheid van de renners en het verloop van de wedstrijd komen volgens hem in het gedrang door deze interventies. Toch toonde Vingegaard begrip voor de beweegredenen van de actievoerders. “De mensen protesteren met een reden,” zei hij zondag bij het Deense TV2.



In een opvallende wending riep Vingegaard de media op om demonstranten een platform te bieden. “De demonstranten willen hun stem laten horen en ik vind dat de media hen die ruimte op één of andere manier moeten geven,” verklaarde hij nog.

Spanning

Enerzijds is er de wens om sportwedstrijden ongestoord te laten verlopen, anderzijds groeit het besef dat grote evenementen ook een podium kunnen zijn voor maatschappelijke thema’s zoals wat er in Gaza gebeurt.

Volgens Vingegaard delen “vrijwel alle renners” zijn mening dat protesten tijdens de koers ongewenst zijn. Toch is er binnen het peloton ook begrip voor de wanhoop van de actievoerders. Afwachten of zijn idee gehoor vindt.