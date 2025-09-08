Renner van Soudal Quick-Step krijgt heel mooie beloning in de Vuelta

Tijdens een enerverende etappe in de Vuelta wist Louis Vervaeke van Soudal Quick-Step zich te onderscheiden door zijn aanvallende koersstijl. Zijn inspanningen leverden hem de titel van meest strijdlustige renner van de dag op.

De vijftiende etappe van de Vuelta werd gekenmerkt door een omvangrijke kopgroep waarin vier renners van Soudal Quick-Step vertegenwoordigd waren. Louis Vervaeke, samen met onder andere ploegmaten Gianmarco Garofoli en Junior Lecerf, reed in een groep die meer dan dertien minuten voorsprong op het peloton wist op te bouwen.

Lange vlucht

Rond de 120 kilometer voor de finish koos Vervaeke voor de aanval, waarbij hij zich afzette met Jay Vine, de leider in het bergklassement. “We waren echt toegewijd,” verklaarde Vervaeke na afloop in een persbericht van Soudal Quick-Step aan onze redactie.

Hoewel het duo een voorsprong van drie minuten wist te creëren, keerde het tij toen een sterke achtervolgende groep zich vormde. Ondanks een nieuwe aanval van Vervaeke op twee kilometer van de streep, werd hij uiteindelijk ingehaald en eindigde als zevende.

“Het is frustrerend, maar ik heb geen spijt,” gaf hij aan. Hij benadrukte dat hij alles had gegeven en sprak zijn verbazing uit over de samenwerking in de achtervolging. “Ik snap niet waarom ze samenwerkten met een snelle man in de groep.”

Strijdlust

Zijn strijdlust bleef niet onopgemerkt. Vervaeke, die zich vorige week duidelijk uitsprak over de protesten in de Ronde van Spanje, werd beloond met de prijs voor de meest strijdlustige renner van de dag, een eer die zijn aanvallende koersstijl en doorzettingsvermogen erkent. Binnen het team werd zijn prestatie dan ook enorm gewaardeerd.