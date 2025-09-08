Wout van Aert moet fans teleurstellen: "Ga ik niet doen, vakantie is al geboekt"

Wout van Aert heeft besloten af te zien van deelname aan zowel het EK als het WK gravel. In een gesprek met Het Nieuwsblad, vlak voor de start van het dernycriterium in Wetteren, lichtte hij zijn keuze toe.

Voor het eerst in jaren zal Van Aert niet deelnemen aan de EK en WK-wedstrijden op de weg. Hij benadrukt dat deze beslissing niet impulsief is genomen, maar voortkomt uit een weloverwogen planning. “Die koersen liggen mij niet echt,” verklaarde hij aan de krant.

Daarnaast speelt het bredere seizoensplan een rol. Van Aert gaf aan dat hij en zijn team bewust hebben gekozen om eerder rust te nemen. “We hebben aangegeven om al wat vroeger rust te nemen en al richting volgend jaar te denken,” aldus de renner. Deze aanpak wijkt af van het traditionele schema waarbij renners tot laat in het seizoen blijven pieken.

Ontspanning

De zomer van 2025 verliep voor Van Aert anders dan voorgaande jaren. Hij kon naar eigen zeggen genieten van enkele aangename activiteiten buiten de koers. “Ik heb veel meer het gevoel dat ik deze zomer een paar leuke dingen heb kunnen doen,” vertelde hij. Die ontspanning draagt volgens hem bij aan een betere mentale voorbereiding op het komende seizoen.

Van Aert hoopt dat deze strategie op termijn vruchten afwerpt. “Dan ga je met een meer ontspannen gevoel de winter in. Hopelijk levert dat volgend jaar iets op,” voegde hij eraan toe. Daarmee onderstreept hij het belang van balans tussen inspanning en herstel in een topsportcarrière.

Geen gravelkampioenschappen

Op de vraag of hij alsnog zou deelnemen aan het EK of WK gravel, was Van Aert resoluut. “Nee, de vakantie is al geboekt voor eind september,” klonk het. Zijn agenda laat geen ruimte meer voor extra wedstrijden. Na de Super 8 Classic zal hij zijn fiets voorlopig aan de kant zetten. Wanneer Van Aert opnieuw zal koersen, blijft voorlopig onduidelijk. “Het is nog af te wachten wanneer ik opnieuw zal koersen,” besloot Van Aert.