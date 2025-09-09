🎥 Ontknoping van zestiende etappe in Vuelta is er eentje om snel te vergeten

De zestiende etappe van de Vuelta, van Poio naar Castro de Herville, kende een ongebruikelijke ontknoping. Wat een beslissende bergrit moest worden, eindigde in chaos en teleurstelling door protesten die het koersverloop drastisch beïnvloedden.

De rit werd voortijdig beëindigd door een interventie van pro-Palestijnse demonstranten, die de slotklim naar Castro de Herville blokkeerden. Hierdoor kon de geplande aankomst niet doorgaan en werd de finish verplaatst naar acht kilometer voor de oorspronkelijke eindstreep. Actievoerders hadden de slotklim ingepalmd en op de top finishen was geen optie, aldus Sporza.

Korte sprint

Deze ingreep leidde tot een vlakke sprint in plaats van een beslissende klimfinale. Er werd echter wel degelijk een ritwinnaar aangeduid. Egan Bernal wist de etappe uiteindelijk te winnen, na een korte sprint tegen Mikel Landa.

De beklimming van de Alto de Prado, met een stijgingspercentage van gemiddeld 8,9 procent, werd nog wel gereden, maar verloor zijn strategische waarde door de gewijzigde finishlocatie.

Zinloos

Ook de commentatoren bij Sporza wisten niet wat er gebeurde. Voor José De Cauwer was het duidelijk dat als dit de gang van zaken is, alles mag stoppen. Hij toonde totaal geen begrip voor de acties.

Er werden wel degelijk tijdsverschillen opgemeten, maar een podiumceremonie en flashinterviews werden er na de koers niet gegeven.

Riders had to finish 8 km to go at Vuelta because of this… #LaVuelta25 pic.twitter.com/UieweGfYo6 — Lukáš Ronald Lukács (@lucasaganronald) September 9, 2025