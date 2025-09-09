📷 Opgave bij Soudal Quick-Step in Vuelta

Soudal Quick-Step heeft bevestigd dat Gianmarco Garofoli niet meer van start zal gaan in de Vuelta vandaag. De jonge Italiaan moet de ronde vroegtijdig verlaten door ziekte.

Zopas maakte Soudal Quick-Step via haar officiële kanalen bekend dat Gianmarco Garofoli niet meer zal starten in de Vuelta. De reden voor zijn opgave is ziekte, waardoor verdere deelname medisch onverantwoord werd geacht.

De ploeg communiceerde het nieuws via Facebook. Garofoli was een van de jongere renners in de selectie en reed tot dusver een degelijke Vuelta. Zijn aanwezigheid in eerdere etappes, waaronder een opvallende rol in een omvangrijke kopgroep, toonde zijn inzet en potentieel.

De opgave van Garofoli brengt het aantal renners bij Soudal Quick-Step verder terug. Eerder moest ook Valentin Paret-Peintre, de man voor de toekomst in de ploeg, de wedstrijd verlaten om medische redenen. Een tegenvaller ook voor Junior Lecerf, die een mooie plaats in het klassement wil verdedigen.

Met nog meerdere zware bergetappes in het vooruitzicht, zal Soudal Quick-Step meer dan ooit moeten rekenen op individuele klasse van iemand als Mikel Landa, ook al is die zelf niet topfit.

Zijn aanwezigheid kan van groot belang zijn in de begeleiding van de jongere renners. De focus verschuift mogelijk naar het verdedigen van de huidige plek in de rangschikking van Lecerf, al zal men wellicht ook kijken om mee te glippen in ontsnappingen.