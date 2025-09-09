Jan Bakelants komt met weinig fraaie woorden over WK in Rwanda van Primoz Roglic

Analist Jan Bakelants heeft zich uitgesproken over de rol van Primoz Roglic tijdens het komende WK in Rwanda. Zijn opmerkingen zijn kritisch van toon en werpen vragen op over de intenties en interne verhoudingen binnen de Sloveense selectie.

Volgens Bakelants is het nog onduidelijk hoe sterk Slovenië voor de dag zal komen, aangezien de definitieve selectie nog niet bekend is. Toch ziet hij de aanwezigheid van Primoz Roglic niet als een probleem.

Afspraken

“Dat Primoz Roglic mee gaat, lijkt me alvast geen probleem,” stelt Bakelants in Het Laatste Nieuws. Pogacar zou volgens hem voldoende status en vorm hebben om de rol van kopman op te eisen. Bakelants vermoedt dat hierover vooraf duidelijke afspraken zijn gemaakt tussen de twee renners.



Bakelants erkent dat er theoretisch situaties kunnen ontstaan waarin Pogacar zijn eigen koers niet meer kan rijden, bijvoorbeeld als Roglic zich in een winnende positie in de kopgroep bevindt. Toch acht hij dat scenario weinig waarschijnlijk. “Pogacar is te goed om zich te laten opsluiten door de tactiek van een ander,” aldus Bakelants.

Leuk tripje

Opvallend is Bakelants’ suggestie dat Roglic mogelijk om andere redenen naar Rwanda afreist dan louter sportieve. “Ik denk dat Roglic eigenlijk naar het WK gaat omdat hij Rwanda eens wil zien,” geeft hij in weinig fraaie woorden aan.

Hij voegde daaraan toe dat men daar niet flauw over moet doen, en dat het voor renners ook gewoon een bijzondere reis kan zijn. Door Rwanda als decor voor het WK te benoemen als een “schone trip”, wijst Bakelants indirect op de unieke context van het evenement. Het WK in Afrika is een primeur en biedt een andere dynamiek dan de traditionele Europese parcoursen.