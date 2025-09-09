Jonas Vingegaard doet dubbele bekentenis over slotweek van de Vuelta

Tijdens de rustdag in de Vuelta blikte Jonas Vingegaard vooruit op de slotweek van de ronde. De Deense kopman van Team Visma Lease a Bike toonde zich zowel hoopvol als bezorgd. Zijn uitspraken onthullen een mix van ambitie en onzekerheid.

Jonas Vingegaard gaf in een interview met het Deense TV2 aan dat hij nog steeds gelooft in zijn kansen op eindwinst. “Ik geloof honderd procent dat ik kan winnen,” verklaarde hij. Die overtuiging is volgens hem gestoeld op de kracht van zijn ploeg en zijn eigen fysieke progressie: “We hebben een heel sterk team en ik voel dat ik steeds beter word.”

Groei

Die groei is nodig, want de verhoudingen binnen het klassement zijn in de tweede week van de Vuelta verschoven. Waar Vingegaard in de openingsweek nog dominant oogde, moest hij op de Angliru zijn meerdere erkennen in João Almeida. “Ik heb tot nu toe een paar goede dagen gehad, maar er zijn ook minder goede dagen geweest,” aldus Vingegaard, die toegeeft vermoeid aan de rustdag begonnen te zijn.



Lees ook... Ontknoping in Vuelta komt eraan: José De Cauwer zegt hoe de kaarten van Vingegaard en Almeida liggen

Toch blijft hij optimistisch. “Ik geloof er nog steeds in dat ik in deze Vuelta beter zal worden.” Zijn vertrouwen in een stijgende lijn is cruciaal, gezien de zware bergetappes die nog volgen. Naast de bergetappes vormt vooral de achttiende etappe een potentieel keerpunt. Deze vlakke tijdrit van 27,2 kilometer in Valladolid baart Vingegaard zorgen.

Tijdrit

Hoewel hij in het verleden uitblonk in dit onderdeel, is zijn recente vorm reden tot twijfel. “De tijdrit ligt me niet perfect,” gaf hij toe. Hij verwijst naar een eerdere editie in Valladolid in 2023. “We reden twee jaar geleden vrijwel dezelfde tijdrit, waar het niet supergoed ging.”

De angst is niet ongegrond. In de Tour de France verloor hij ruim een minuut op Tadej Pogacar in de tijdrit. Bovendien is Almeida een sterke concurrent in dit onderdeel. In onderlinge tijdritduels staat het 4-3 in het voordeel van de Portugees.

De Deen, die zich vorige week verrassend uitliet over de demonstranten tegen Israel-Premier Tech, beseft dat de uitkomst van de tijdrit sterk afhankelijk zal zijn van zijn vorm op de dag zelf. “Ik denk dat ik me vooral op mezelf moet concentreren,” klinkt het nuchter. En vooral niet terugdenken aan twee jaar geleden...