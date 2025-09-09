Ondanks alle miserie: UAE moet opvallende belofte aan Juan Ayuso waarmaken

Ondanks alle miserie: UAE moet opvallende belofte aan Juan Ayuso waarmaken
Foto: © photonews

Tijdens deze Vuelta werd duidelijk dat Juan Ayuso en UAE Team Emirates XRG hun samenwerking beëindigen. De breuk kwam tot stand na aanhoudende spanningen binnen het team en werd officieel bevestigd op een rustdag van de Ronde van Spanje.

De relatie tussen Ayuso en UAE Team Emirates stond al langer onder druk. Volgens Marca was er sprake van “een gebrek aan harmonie” binnen de ploeg, ondanks het feit dat Ayuso nog een contract had tot 2028. De eerste tekenen van frictie kwamen al in de Tour van 2024, waar Joao Almeida openlijk om samenwerking vroeg ten gunste van Tadej Pogacar. Ayuso reageerde terughoudend, wat leidde tot publieke irritatie binnen het team.

Wisselvallig

Tijdens de Vuelta van 2025 kende Ayuso een wisselvallig verloop. Na een inzinking in Andorra volgde een ritzege in Cerler, maar hij verloor vervolgens ruim een half uur in Valdezcaray. Almeida uitte opnieuw kritiek op het gebrek aan steun, wat volgens Marca indirect ook Ayuso betrof. De rustdag werd uiteindelijk het moment waarop de breuk werd geformaliseerd.

Het team communiceerde dat de contractbeëindiging “in onderling overleg” plaatsvond, waarbij verschillen in trainingsaanpak en teamfilosofie als reden werden opgegeven. Mauro Gianetti, teammanager, benadrukte dat het project van UAE gebaseerd moet zijn op “continuïteit en collectieve geest.” Ayuso reageerde furieus op die mededeling.

Ayuso, die in 2021 tekende voor zeven seizoenen, had zich ontwikkeld tot een vaste waarde binnen het team. Zijn prestaties in 2025, waaronder zeges in de Faun Drôme Classic, Laigueglia en Tirreno, bevestigden zijn potentieel. Toch werd zijn rol in de Giro overschaduwd door de opkomst van Isaac del Toro, die als revelatie van de koers Ayuso naar een bijrol dwong.

Geen koersen meer

Ayuso zou dit seizoen ook nog de Tour of Guangxi in China rijden. Volgens sportief manager Joxean Fernández Matxin was er echter een duidelijke afspraak: als Ayuso een etappe, de ploegentijdrit of het algemeen klassement zou winnen in de Vuelta, zou hij vrijgesteld worden van deelname aan die Chinese rittenkoers.

Die doelstelling heeft Ayuso inmiddels ruimschoots gehaald. Hij won meerdere etappes in de Vuelta, waaronder een rit in Cerler en een sprint tegen Javier Romo in Los Corrales de Buelna. Daardoor hoeft hij niet af te reizen naar China en kan hij zich richten op andere doelen, zoals het WK en EK met de Spaanse selectie.

Hoewel een overstap naar Lidl-Trek wordt genoemd, is er nog geen definitieve overeenkomst. Ayuso blijft tot 31 december onder contract bij UAE, maar zal geen wedstrijden meer rijden voor het team.

