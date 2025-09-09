Ploegmaat van Remco Evenepoel stort zich op WK-voorbereiding en treedt collega bij

Na een intensieve zomer heeft Ilan Van Wilder zijn vizier volledig gericht op het WK in Kigali. De renner van Soudal Quick-Step werkt doelgericht toe naar het kampioenschap.

Van Wilder nam na de Tour de France deel aan de Ronde van Duitsland en vorige week ook aan de Tour of Britain. Beide rittenkoersen vormden een essentieel onderdeel van zijn voorbereiding. “Dit was gewoon een wedstrijd die ik nodig had,” verklaart hij tegenover Het Laatste Nieuws.

Korte ritten

De relatief korte etappes in Groot-Brittannië vormden geen struikelblok voor de klimmer. “We moeten het doen met de parcoursen die ze ons ter beschikking stellen,” klonk het nuchter.

Van Wilder benadrukte dat hij geen gebruik zal maken van hoogtekamers in aanloop naar het WK, een keuze die ook Florian Vermeersch al maakte. Beiden geven hun voorkeur aan traditionele trainingsmethoden.

Rol binnen de Belgische selectie

Volgens bondscoach Serge Pauwels is Van Wilder een cruciale pion binnen de Belgische selectie. Hij reageert altijd enorm goed op hoogte, iets wat in Kigali een enorm voordeel is. Hij zal een ondersteunende rol krijgen voor Remco Evenepoel tot diep in de finale.

Van Wilder heeft in het verleden al meermaals bewezen een betrouwbare helper te zijn voor kopman Remco Evenepoel. Die samenwerking zal ook in Rwanda centraal staan. De fysieke paraatheid van Van Wilder lijkt op peil, mede dankzij de opeenvolgende rittenkoersen.

“Vanaf nu is het vooral finetunen richting Kigali,” geeft Van Wilder zelf nog mee. Daarmee sluit hij aan bij de aanpak van Evenepoel, die eveneens inzet op intensieve trainingsprikkels in de laatste weken voor het WK.