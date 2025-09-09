Ploegmaat van Remco Evenepoel stort zich op WK-voorbereiding en treedt collega bij

Ploegmaat van Remco Evenepoel stort zich op WK-voorbereiding en treedt collega bij
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Na een intensieve zomer heeft Ilan Van Wilder zijn vizier volledig gericht op het WK in Kigali. De renner van Soudal Quick-Step werkt doelgericht toe naar het kampioenschap.

Van Wilder nam na de Tour de France deel aan de Ronde van Duitsland en vorige week ook aan de Tour of Britain. Beide rittenkoersen vormden een essentieel onderdeel van zijn voorbereiding. “Dit was gewoon een wedstrijd die ik nodig had,” verklaart hij tegenover Het Laatste Nieuws.

Korte ritten

De relatief korte etappes in Groot-Brittannië vormden geen struikelblok voor de klimmer. “We moeten het doen met de parcoursen die ze ons ter beschikking stellen,” klonk het nuchter.

Van Wilder benadrukte dat hij geen gebruik zal maken van hoogtekamers in aanloop naar het WK, een keuze die ook Florian Vermeersch al maakte. Beiden geven hun voorkeur aan traditionele trainingsmethoden.

Rol binnen de Belgische selectie

Volgens bondscoach Serge Pauwels is Van Wilder een cruciale pion binnen de Belgische selectie. Hij reageert altijd enorm goed op hoogte, iets wat in Kigali een enorm voordeel is. Hij zal een ondersteunende rol krijgen voor Remco Evenepoel tot diep in de finale.

Van Wilder heeft in het verleden al meermaals bewezen een betrouwbare helper te zijn voor kopman Remco Evenepoel. Die samenwerking zal ook in Rwanda centraal staan. De fysieke paraatheid van Van Wilder lijkt op peil, mede dankzij de opeenvolgende rittenkoersen.

“Vanaf nu is het vooral finetunen richting Kigali,” geeft Van Wilder zelf nog mee. Daarmee sluit hij aan bij de aanpak van Evenepoel, die eveneens inzet op intensieve trainingsprikkels in de laatste weken voor het WK.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Wereldkampioenschap
WK Weg
Remco Evenepoel
Ilan Van Wilder

Meer nieuws

Jan Bakelants komt met weinig fraaie woorden over WK in Rwanda van Primoz Roglic

Jan Bakelants komt met weinig fraaie woorden over WK in Rwanda van Primoz Roglic

08:00
Thibau Nys past programma aan en schrapt koersen

Thibau Nys past programma aan en schrapt koersen

07:30
Slotetappe geschrapt door protesten? Directeur van de Vuelta komt met de nodige uitleg

Slotetappe geschrapt door protesten? Directeur van de Vuelta komt met de nodige uitleg

21:30
Bakelants schuift onverwachte naam naar voren voor winst op WK: "Hij verrast me"

Bakelants schuift onverwachte naam naar voren voor winst op WK: "Hij verrast me"

20:30
🎥 Nederlandse journalist van joodse origine gaat helemaal los over protesten tegen Israël in Vuelta

🎥 Nederlandse journalist van joodse origine gaat helemaal los over protesten tegen Israël in Vuelta

20:00
Nog altijd niet opgegeven, wel gemiste kans: Philipsen staat voor cruciale week in Vuelta

Nog altijd niet opgegeven, wel gemiste kans: Philipsen staat voor cruciale week in Vuelta

19:30
Ontknoping in Vuelta komt eraan: José De Cauwer zegt hoe de kaarten van Vingegaard en Almeida liggen

Ontknoping in Vuelta komt eraan: José De Cauwer zegt hoe de kaarten van Vingegaard en Almeida liggen

19:00
Wout van Aert moet fans teleurstellen: "Ga ik niet doen, vakantie is al geboekt"

Wout van Aert moet fans teleurstellen: "Ga ik niet doen, vakantie is al geboekt"

18:30
Junior Lecerf doet heel goede zaak in de Vuelta

Junior Lecerf doet heel goede zaak in de Vuelta

17:00
Tweede keer vluchten voor Evenepoel? 'Roglic zal nog een transfer maken'

Tweede keer vluchten voor Evenepoel? 'Roglic zal nog een transfer maken'

16:30
📷 OFFICIEEL Ploegmaat volgt Remco Evenepoel naar Red Bull-BORA-hansgrohe

📷 OFFICIEEL Ploegmaat volgt Remco Evenepoel naar Red Bull-BORA-hansgrohe

16:00
Ine Beyen heeft een nieuw lief gevonden Naast de fiets

Ine Beyen heeft een nieuw lief gevonden

15:00
Bakelants weet nu al waarom Evenepoel het WK op de weg niet zal winnen

Bakelants weet nu al waarom Evenepoel het WK op de weg niet zal winnen

10:00
📷 Outsider voor het WK in Rwanda komt met slecht nieuws na Tour of Britain

📷 Outsider voor het WK in Rwanda komt met slecht nieuws na Tour of Britain

14:00
🎥 OFFICIEEL Na Olav Kooij trekken nog twee Nederlanders en een Belg naar Decathlon

🎥 OFFICIEEL Na Olav Kooij trekken nog twee Nederlanders en een Belg naar Decathlon

13:30
OFFICIEEL Visma Lease a Bike stelt ervaren versterking voor

OFFICIEEL Visma Lease a Bike stelt ervaren versterking voor

13:00
📷 OFFICIEEL Q36.5 Pro Cycling Team trekt zesde (!) Belg aan

📷 OFFICIEEL Q36.5 Pro Cycling Team trekt zesde (!) Belg aan

12:30
🎥 OFFICIEEL Olav Kooij vertrekt bij Visma Lease a Bike en heeft nieuwe ploeg

🎥 OFFICIEEL Olav Kooij vertrekt bij Visma Lease a Bike en heeft nieuwe ploeg

12:00
Ploegleider Soudal Quick-Step verklapt iets over Evenepoel en zegt waarom we zo optimistisch over WK en EK mogen zijn

Ploegleider Soudal Quick-Step verklapt iets over Evenepoel en zegt waarom we zo optimistisch over WK en EK mogen zijn

08/09
Allerlaatste loodjes als knecht van Evenepoel: Van Wilder zegt wat hij verwacht als kopman bij Quick-Step

Allerlaatste loodjes als knecht van Evenepoel: Van Wilder zegt wat hij verwacht als kopman bij Quick-Step

07/09
📷 Opnieuw overlijden in koers: 16-jarige talentvolle renner komt om het leven

📷 Opnieuw overlijden in koers: 16-jarige talentvolle renner komt om het leven

11:00
Manoeuvre waar Remco Evenepoel boete voor kreeg massaal veroordeeld

Manoeuvre waar Remco Evenepoel boete voor kreeg massaal veroordeeld

07/09
Florian Vermeersch wijst voorstel van Belgische wielerbond richting WK af

Florian Vermeersch wijst voorstel van Belgische wielerbond richting WK af

08:30
"Renners kijken neer op mijn jongens": ploegleider niet te spreken over houding tegen Belgen

"Renners kijken neer op mijn jongens": ploegleider niet te spreken over houding tegen Belgen

09:00
Evenepoel houdt na niet perfect werkend plan iets geheim, maar barst van vertrouwen voor WK en EK: dit is de reden

Evenepoel houdt na niet perfect werkend plan iets geheim, maar barst van vertrouwen voor WK en EK: dit is de reden

07/09
Renner van Soudal Quick-Step krijgt heel mooie beloning in de Vuelta

Renner van Soudal Quick-Step krijgt heel mooie beloning in de Vuelta

08/09
Heeft hij gelijk? Jonas Vingegaard doet opvallende oproep over protesten in Vuelta

Heeft hij gelijk? Jonas Vingegaard doet opvallende oproep over protesten in Vuelta

08/09
Concurrent stuurt stevig signaal naar Remco Evenepoel en Tadej Pogacar voor het WK

Concurrent stuurt stevig signaal naar Remco Evenepoel en Tadej Pogacar voor het WK

07/09
Remmen verraderlijke omstandigheden hem af met het oog op het WK? Evenepoel zegt waar het op staat

Remmen verraderlijke omstandigheden hem af met het oog op het WK? Evenepoel zegt waar het op staat

07/09
Niet enkel Mathieu die traint: Roxanne, de vriendin van Van der Poel, geeft inkijk in haar dag en houdt eigen training Naast de fiets

Niet enkel Mathieu die traint: Roxanne, de vriendin van Van der Poel, geeft inkijk in haar dag en houdt eigen training

07/09
Commentator hekelt nare streek Ayuso en hypocrisie van UAE: "Stel je voor dat Patrick Lefevere daar ploegleider was"

Commentator hekelt nare streek Ayuso en hypocrisie van UAE: "Stel je voor dat Patrick Lefevere daar ploegleider was"

07/09
Remco Evenepoel krijgt boete voor gevaarlijke actie: Soudal Quick-Step laat van zich horen

Remco Evenepoel krijgt boete voor gevaarlijke actie: Soudal Quick-Step laat van zich horen

07/09
Mathieu van der Poel komt met waarheid naar buiten over impact van sponsors op zijn carrière en programma

Mathieu van der Poel komt met waarheid naar buiten over impact van sponsors op zijn carrière en programma

07/09
UPDATE: Evenepoel grijpt naast eindzege, Lotto-Belgen vieren en De Cauwer lyrisch over Vuelta-ritwinnaar: "Wat een renner!"

UPDATE: Evenepoel grijpt naast eindzege, Lotto-Belgen vieren en De Cauwer lyrisch over Vuelta-ritwinnaar: "Wat een renner!"

07/09
Wout van Aert krijgt zware concurrentie in zijn derde laatste wedstrijd van het seizoen

Wout van Aert krijgt zware concurrentie in zijn derde laatste wedstrijd van het seizoen

07/09
Remco Evenepoel zegt wat er vandaag nog mogelijk is in de Tour of Britain

Remco Evenepoel zegt wat er vandaag nog mogelijk is in de Tour of Britain

07/09

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Jonas Vingegaard Rasmussen Mathieu Van Der Poel Olav Kooij Thomas Pidcock Jose De Cauwer Tadej Pogacar Wout Van Aert Louis Vervaeke Joao Almeida Ilan Van Wilder Jan Bakelants Klaas Lodewyck Biniam Girmay Karsten Kroon Alan Peiper Patrick Lefevere Aimé De Gendt Sven Vanthourenhout Juan Ayuso

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kwade Viviani schiet uit zijn krammen na declassering: "Ik kan niet voorspellen wat lead-out Alpecin-Deceuninck doet" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Van der Poel spreekt zich klaar en duidelijk uit over magere Ferrand-Prévot in de Tour jpdc jpdc over Boogerd raadt renner aan snel te vertrekken bij zijn huidige ploeg: "Grootste hypocriet uit het wielrennen" Hankie Hankie over Patrick Lefevere komt met weinig fraaie woorden over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Cyclists' Alliance pleit voor jaarlijkse screening bij rensters na gewichtsverlies bij Ferrand-Prévot Hankie Hankie over 'Eén Belg in de selectie: Vingegaard kent zijn ploegmaats voor de Vuelta' COLNAGO COLNAGO over Opmerkelijk: collega kent reden waarom Pogacar ritzeges cadeau deed in de Tour Harry Van Ingelgem Harry Van Ingelgem over "Dramaqueen?": Demi Vollering slaat terug na alle kritiek die ze krijgt Hankie Hankie over 📷 Van Aert op de zwarte lijst van Pogacar? Overwinning in Parijs blijft niet zonder gevolgen info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 📷 Einde van een tijdperk: Tim Declercq kondigt afscheid aan Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved