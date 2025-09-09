Roodhooft ziet alleen maar voordelen voor Mathieu van der Poel op het WK mountainbike

Mathieu van der Poel bereidt zich in Crans Montana voor op een unieke uitdaging: het veroveren van een wereldtitel in een vierde discipline. Volgens Christoph Roodhooft, sportief manager bij Alpecin-Deceuninck, zijn de omstandigheden gunstig, al blijft hij realistisch over de kansen.

Van der Poel is ruim op tijd afgereisd naar Zwitserland om zich optimaal voor te bereiden op het WK mountainbike. Crans Montana ligt op 1.500 meter hoogte, een factor die volgens Roodhooft niet te onderschatten is. “Vorige week voelde hij in Les Gets dat de hoogte impact had, zeker naar het einde toe,” verklaarde hij. Door vroeg ter plaatse te zijn, kan het lichaam zich beter aanpassen aan de omstandigheden.

Tactische voordelen

Daarnaast biedt het parcours in Crans Montana de mogelijkheid om vooraf uitgebreid te trainen. “Het parcours is de hele week open,” aldus Roodhooft. Trainen in België zou volgens hem weinig zin hebben, gezien de afwijkende omstandigheden. Ook andere favorieten zijn al aanwezig, waardoor Van der Poels aanpak niet uitzonderlijk is, maar wel doelgericht.

Het parcours biedt de nodige voordelen. De startstrook is lang, breed en geasfalteerd, wat Van der Poel helpt om snel posities te winnen ondanks zijn lage startpositie. “Dat was in Les Gets nog anders,” merkte Roodhooft op. Ook de aankomst op asfalt speelt in zijn voordeel, mocht het tot een sprint komen.

Geen topfavoriet

Het deelnemersveld is dit jaar ook minder uitgesproken. Tom Pidcock, volgens Roodhooft “dé referentie in de sport,” is afwezig wegens deelname aan de Vuelta. Daardoor ontbreekt een duidelijke topfavoriet. “Vandaag wisselt de top tien voortdurend,” stelde hij vast.

Roodhooft blijft voorzichtig in zijn inschatting. “Een podium, laat staan een wereldtitel, is allesbehalve vanzelfsprekend,” benadrukte hij. Toch sluit hij niets uit. “Als koersverloop en parcours meevallen, heeft Mathieu één grote troef: hij weet wat het is om een grote koers succesvol af te ronden.” Die ervaring kan cruciaal blijken in deze discipline.