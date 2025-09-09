Vanthourenhout helpt twee punten van kritiek over transfer van Evenepoel de wereld uit

De transfer van Remco Evenepoel naar Red Bull-BORA-hansgrohe heeft tot uiteenlopende reacties geleid. Sven Vanthourenhout, ploegleider bij de Duitse formatie, reageert op twee veelgehoorde kritieken en verduidelijkt de interne dynamiek en ambities van het team richting 2026.

Vanthourenhout erkent dat er in de eerste weken na de bekendmaking van Evenepoels overstap veel vragen zijn gerezen. “Er zijn genoeg analisten en mediakanalen die kritisch waren over de transfer van Remco,” stelt hij vast bij WielerFlits.

Juiste keuze?

Eén van de terugkerende bedenkingen was of Red Bull-BORA-hansgrohe wel de juiste omgeving biedt voor een kopman met klassementsambities. Volgens Vanthourenhout is die twijfel ongegrond: “Je ziet in de Vuelta, en eerder in de Tour, dat de ploeg het zeker wel kan.”

Hij verwijst daarbij naar de prestaties van de klimmers binnen het team, die volgens hem een motiverende factor zullen zijn voor Evenepoel. “Dat juist de klimmers in de ploeg het goed doen, zal Remco zeker motiveren,” aldus Vanthourenhout.

Gekochte ploeg

Een tweede veelgehoorde analyse betreft de samenstelling van het team, dat volgens sommigen een verzameling van individuele talenten zou zijn. Vanthourenhout verwerpt die interpretatie. “Ik kan alleen maar zeggen dat iedereen binnen de ploeg heel hard uitkijkt naar de komst van Remco.”

De ploegleiding is volgens hem vastberaden om vanaf 2026 een duidelijke stempel te drukken op grote wedstrijden. “Je merkt dat iedereen daar positieve energie wil uithalen en zijn steentje bij wil dragen,” verklaart Vanthourenhout nog.

Vanthourenhout ziet de komende maanden als cruciaal in de voorbereiding op een succesvolle samenwerking. De ploeg is volgens hem bezig met het leggen van nieuwe fundamenten en het uitwerken van een visie die over alle afdelingen heen wordt gedragen.