Hoe moet het verder met deze Belg van Soudal Quick-Step? Ook De Cauwer drukte al grote bezorgdheid uit

Bij één van de Belgen bij Soudal Quick-Step draait het op sportief vlak vierkant. Ook José De Cauwer is best bezorgd.

We hebben het over Mauri Vansevenant, die enkele weken geleden nochtans de actualiteit haalde met heuglijk nieuws. Hij en zijn vriendin Hanne Claeys zijn voor het eerst vader en moeder geworden: ze zijn de ouders van zoontje Médard. Als het op privévlak goed zit, neemt de carrière van een wielrenner al eens een hoge vlucht. Niet zo voor Vansevenant.

Het is gelukkig niet zo dat we niet weten wat de 26-jarige renner kan. We herinneren ons nog hoe hij in de GP Industria & Artigianato van 2021 kleppers als Mollema, Landa en Quintana versloeg. Vorig jaar nog werd Vansevenant vierde in de Amstel en zesde in Luik-Bastenaken-Luik. In 2025 speelde hij in die klassiekers geen rol van betekenis. In de Vuelta die momenteel aan de gang is ook niet.

Waar is de echte Vansevenant?

In de zestiende rit zat hij wel mee in de vlucht. Hij was eigenlijk al gelost, maar reed in de afdaling weer naar de kopgroep. Wanneer het opnieuw bergop ging, werd hij onmiddellijk als eerste gelost, nog voor een sprinterstype als Jake Stewart. "Dit is de echte Vansevenant niet", stamelde José De Cauwer tijdens de VRT-uitzending van die rit.

"Het is bergop: dit is zijn terrein", kon De Cauwer amper geloven wat Vansevenant overkwam. De West-Vlaming trekt en sleurt aan zijn fiets alsof het een lieve lust is, maar dat is het probleem niet. Die stijl heeft hij altijd al gehad. Het is wel een feit dat Vansevenant eigenlijk al het hele jaar ondermaats presteert. Opmerkelijk voor een renner die vroeger wel eens zei dat hij weet wat hij wel kan en niet kan.

Slecht moment voor vormdip Vansevenant

Het wordt tijd dat ze bij Soudal Quick-Step de reden voor deze vormdip vinden. Gezien de opmars van Lecerf en het vooruitzicht van het vertrek van Evenepoel komt het op een slecht moment. Vansevenant maakte in het voorjaar in de podcast Vals Plat gewag van vermoeidheid door de opeenstapeling van koersen, maar tussen het BK en de Clasica San Sebastian zat een maand tijd. Die gaf hem blijkbaar niet de nodige frisheid.