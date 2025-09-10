Trainer van Evenepoel legt uit waarom hij voor andere voorbereiding dan Pogacar op het WK kiest

Trainer van Evenepoel legt uit waarom hij voor andere voorbereiding dan Pogacar op het WK kiest

Remco Evenepoel kiest voor een alternatieve voorbereiding op het WK wielrennen, afwijkend van de aanpak van concurrent Tadej Pogacar. Zijn trainer Koen Pelgrim licht de keuzes toe en benadrukt dat de planning is afgestemd op herstel, efficiëntie en optimale piekbelasting.

Volgens Pelgrim waren de opties beperkt na Evenepoels opgave in de Tour en de daaropvolgende ziekteperiode. “De Vuelta was geen optie zo kort na zijn opgave en ziekte in de Tour,” stelt hij in Het Laatste Nieuws.

Ook Canada, waar Pogacar zijn voorbereiding afwerkt, werd bewust vermeden. “Dat is twee keer een lange vliegreis en twee keer een jetlag,” aldus Pelgrim. De Ronde van Groot-Brittannië bleef als enige logische keuze over, mede door de beperkte belasting en het gunstige reisschema.

Controle

De Ronde van Groot-Brittannië bood Evenepoel een gecontroleerde omgeving om zijn vorm op te bouwen. De koers werd niet alleen als test gezien, maar ook als prikkel om het lichaam opnieuw op wedstrijdniveau te brengen.

Na de rittenkoers in Groot-Brittannië trok Evenepoel naar Spanje voor een laatste trainingsblok. Pelgrim geeft aan dat de eerste dagen bestaan uit rustige sessies, gevolgd door intensievere inspanningen. “Woensdag en donderdag staat er een rustige training op het programma in Spanje. Daarna volgt er nog een stevig blok,” verduidelijkt hij.

Piek

Naast de fysieke voorbereiding benadrukt Pelgrim ook de mentale gesteldheid van zijn renner. In tegenstelling tot vorig jaar, toen de voorbereiding moeizaam verliep, oogt Evenepoel nu frisser. “Het was trekken en sleuren, je merkte dat het een lang seizoen was geweest,” blikt Pelgrim terug op 2024. Dit jaar is de situatie anders: “Nu geeft hij een frisse indruk. Ik hoop dat zijn piek hoger zal zijn dan in de Tour,” klinkt het optimistisch.

