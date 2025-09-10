Van der Poel heeft geschiedenis met een plank en toont dat hij sindsdien nog veel meer lef heeft gekregen

Vermeld de naam Mathieu van der Poel en het woord 'plank' in één zin: dan weet iedereen waar het over gaat. Over de Olympische Spelen van 2020, die plaatsvonden in 2021.

Tijdens de verkenning van het mountainbikeparcours in Tokio lag er op een bepaalde plek een plank, die later werd weggehaald. Van het weghalen van die plank was Van der Poel niet op de hoogte: hij maakte een sprong, ervan uitgaande dat die plank er nog zou liggen. Een pijnlijke valpartij was het gevolg, weg was de olympische droom.

Inmiddels zijn we vier jaar later en laat Mathieu van der Poel zien dat dit incident geen gebrek aan lef bij hem veroorzaakt heeft. Hij is momenteel in Crans-Montana om het WK mountainbike, dat binnen enkele dagen plaatsvindt, voor te bereiden. Dat doet Van der Poel door niet bepaald ongevaarlijke plekken in de buurt op te zoeken.



Van der Poel op riskante plekken

We hadden al gemeld dat Van der Poel in Zwitserland langs smalle wegen reed. Wat hij zelf via zijn Instagram Stories met de wereld deelde, leek nog een stuk riskanter. Zo laat hij zien dat hij zich langs een rotswand op planken begeeft met weinig ruimte tot fouten. Zeker met een breed mountainbikestuur is het niet simpel om te passeren.

Bij een volgende afbeelding komt Van der Poel dan weer aan een brug met allemaal planken. Het moet hem ongetwijfeld eens doen hebben terugdenken aan de Olympische Spelen in Tokio. De lefgozer in hem komt echter meer dan ooit bovendrijven. Waar hij in Les Gets de risico's nog schuwde, lijkt hij nu weer bereid om die te nemen.

Duimen voor een veilig WK mountainbike

Van der Poel heeft ook nog een reel van Zwift gedeeld: het is nooit een slecht moment om deze wielerapp aan te prijzen. In elk geval duimen we dat Van der Poel het WK mountainbike op een veilige manier kan afwerken, ongeacht het resultaat.