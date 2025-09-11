Alpecin-Deceuninck 'forever' en waar zet Mathieu WK-zege op mountainbike in palmares? Broer geeft de antwoorden

De vele jaren bij Alpecin-Deceuninck hebben Mathieu van der Poel veel gebracht. Naast de zeges voor het merkenteam zijn er al titels behaald in het veld, op de weg en in het gravelbiken. Blijft nog over: wereldkampioen worden in het mountainbike.

David van der Poel vertelt waarom Mathieu zo gehecht is aan de mountainbike. Waarom dan daar niet volledig op inzetten? "In het begin heeft hij in bepaalde periodes meer de focus op de mountainbike gelegd. Er zijn ook andere belangen die spelen: het ploegbelang, de sponsoren die vooral in de weg investeren", is David eerlijk bij Sporza Daily.

Met de status van Mathieu is het niet realistisch om alleen op de mountainbike te focussen, maar Alpecin-Deceuninck geeft hem wel de vrijheid om die toch af en toe weer op te springen. "Bij de ploeg weten ze dat hij dit nodig heeft. Dat is één van de redenen waarom hij waarschijnlijk heel zijn carrière bij dezelfde ploeg zal rijden." Ook al is de combinatie met mountainbike steeds moeilijker te maken.



David gelooft in top 5 voor Mathieu

De uitdaging is natuurlijk groot om de mountainbikers te kloppen die constant met deze discipline bezig zijn. Dat is wel de opdracht waar Mathieu voor staat op het WK in Crans-Montana. "De kansen zijn reëel om zeker mee te doen voor een top 5", denkt broer David. "Als hij na de start de koplopers in zicht heeft, is er veel mogelijk."

Laten we er bij stilstaan nu we nog kunnen: als Mathieu van der Poel wint, dan schrijft hij wielergeschiedenis. Dan doet hij iets wat geen enkele man hem ooit voordeed. "Het zou een unicum zijn om een wereldkampioenentrui te hebben in vier disciplines. Dat zijn van die statistieken die hem wel bezighouden en enorm motiveren."

Mathieu van der Poel kan de cirkel rondmaken

Waar zou hij zo'n WK-zege in het mountainbike plaatsen op zijn palmares? "Ik denk dat hij die vrij hoog zou inschatten. Als hij de mountainbike erbij neemt, doet hij dat op de best mogelijke manier. Het zou hem voldoening geven als de cirkel rond is. Zelf volg ik de koers het liefst op tv en dat zal zondag niet anders zijn."