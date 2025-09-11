Draconische maatregelen: Vuelta (en Spaanse regering?) gaat heel ver om slotweekend te garanderen

Het is al een moeilijke week geweest voor de Vuelta-organisatie. Rest de vraag wat er in het slotweekend allemaal nog kan of zal gebeuren. Daar zetten ze nu wel alles op alles, zoveel is duidelijk.

Na de verstoring van de etappe in Bilbao door demonstranten ontstonden geruchten over een mogelijke annulering van de slotrit in Madrid.

Heel stevige maatregelen voor de Vuelta

Dat er deze week ook nog werd ingegrepen in een rit én dat de tijdrit gevoelig werd ingekort, was koren op de molen van de criticasters die vreesden voor de zaak.

Javier Guillén reageerde als directeur van de Vuelta met een duidelijke verklaring en benadrukte het belang van veiligheid én het recht op vreedzaam protest. Hij verzekerde daarbij dat het slotweekend niet in het gedrang zou komen.

Meer dan 1000 agenten op zondag in Madrid

Al gaan ze daarbij wel bijzonder ver gaan om de veiligheid te garanderen. Volgens AS zal er een zelden geziene politiemacht samen met de Guardia Civil worden op de been gebracht op de laatste twee dagen.

Op de Bola del Mundo zullen honderden mensen van de Guardia Civil worden ingezet om de politieagenten bij te staan, zodat de renners zeker naar boven kunnen rijden en een eerlijke strijd kunnen voeren. Zondag in Madrid zullen er meer dan 1000 agenten van de nationale veiligheid opduiken.