Optimisme van Vauquelin krijgt fikse knauw, maar teammanager legt zelf 80.000 euro op tafel voor Arkéa-B&B Hotels

De toekomst van wielerploeg Arkéa-B&B Hotels hangt aan een zijden draad. Teammanager Emmanuel Hubert schetst een verontrustend beeld van de financiële situatie.

Ondanks eerdere hoopvolle signalen van renners zoals Kévin Vauquelin, lijkt het voortbestaan van de Franse wielerploeg ernstig bedreigd. Volgens Hubert verkeert de ploeg in een kritieke fase. “Als we binnen enkele dagen geen oplossing vinden, is het voorbij,” verklaarde hij tegenover Le Parisien.

Hij schat de kans op redding op slechts tien procent. De gesprekken met potentiële investeerders verlopen moeizaam en de tijd dringt. “We hebben alles geprobeerd, maar het venster sluit zich snel,” aldus Hubert.

Uitzichtloos

De manager benadrukt dat hij zich tot het uiterste heeft ingespannen om de ploeg te behouden. Toch erkent hij dat de situatie vrijwel uitzichtloos is. “Op dit moment is het alsof we tegen de klok vechten zonder garantie op resultaat,” gaf hij aan. De onzekerheid heeft ook impact op de renners, die zich afvragen of ze volgend seizoen nog een contract zullen hebben.

De sportieve ambities van de ploeg komen door de crisis in het gedrang. Vauquelin, een van de talentvolle renners, had eerder nog vertrouwen uitgesproken in de toekomst. Dat optimisme krijgt nu een flinke knauw.

80.000 euro

Hubert bevestigt dat de renners op de hoogte zijn van de ernst van de situatie, maar dat hij hen niet meer kan bieden dan transparantie. “Ik wil eerlijk zijn tegenover mijn renners, maar ik kan niets beloven,” zei hij.

Emmanuel Hubert laat weten dat hij persoonlijk 80.000 euro heeft voorgeschoten om de licentieaanvraag voor Arkéa-B&B Hotels te kunnen indienen. Hij noemt het een symbolische maar noodzakelijke stap om het project levend te houden, ondanks de uiterst precaire financiële situatie. De kans dat hij zijn geld kwijt is, is groot.