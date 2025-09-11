Tadej Pogacar legt zijn eindejaarsdoelen uit: Remco Evenepoel weet waar hij zich mag aan verwachten

Het seizoen zit er bijna op, maar er zijn wel nog een aantal interessante koersen op komst. Met daarbij onder meer ook nog een Wereldkampioenschap in Rwanda. Daarbij zou Tadej Pogacar wel eens een grote rol kunnen opnemen.

Tadej Pogacar zal de wegrit én de tijdrit betwisten in Rwanda en wordt zo twee keer een grote concurrent voor Remco Evenepoel. Zelf heeft hij ondertussen ook vooruitgeblikt op de zaak.

Remco Evenepoel is gewaarschuwd

Zeker over het feit dat hij ook in de tijdrit zal aantreden waren er wel wat vragen, want normaal gezien rijdt Pogacar zo'n tijdrit niet - deze keer ziet hij het wel zitten.



"Het doel is om Remco Evenepoel het vuur aan de schenen te leggen, net zoals alle andere tijdritspecialisten", kon er een lachje af op een persconferentie voor de Canadese koersen.

Tadej Pogacar wil ook in de tijdrit in Rwanda knallen

"Het is een heel lastig parcours. Op een heel goede dag kan me dat wel liggen. Ik wil erheen gaan met veel motivatie om de beste te zijn die dag en er echt iets van te gaan maken."

Na de Tour de France was hij vermoeid. Dat gaf hij ook eerlijk aan. En dus moesten de batterijen worden opgeladen, maar dat is ondertussen gebeurd. "Iedereen moet zijn hoofd eens kunnen laten rusten. Zeker in de sportwereld, waar atleten telkens op het hoogste niveau en onder de grootste druk moeten presteren", notuleerde Sporza.