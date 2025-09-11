Wat wordt nu de rol van Sven Vanthourenhout bij zijn nieuwe ploeg? Hij lijkt zelf niet zeker

Sven Vanthourenhout maakte een maand geleden - zoals door iedereen verwacht werd - de overstap naar Red Bull-BORA-hansgrohe. Al rest nu stilaan wel de vraag wat zijn rol bij het team gaat worden.

Red Bull-BORA-hansgrohe voert ingrijpende wijzigingen door in zijn technische staf. De ploegleiding overweegt een prominente rol voor Allan Peiper, wat directe gevolgen heeft voor de positie van Sven Vanthourenhout.

Allan Peiper in een belangrijke rol bij het team?

Vanthourenhout zou op die manier onder Peiper moeten gaan opereren en zelf geen Technisch Directeur worden. Er komt meer dan waarschijnlijk dus een duidelijke hiërarchische structuur boven zich.

Er wordt verwacht dat de gewezen Belgische bondscoach minstens nauw zal gaan samenwerken met Remco Evenepoel, die voor 2026 ook naar Red Bull-BORA-hansgrohe zal komen.

Geen titel op te plakken volgens Sven Vanthourenhout

Vanthourenhout is er halfweg het seizoen wat ingegooid, maar naar 2026 toe zal er een structuur op poten moeten gaan komen. En dan is de vraag: wat wordt nu de rol van de Belg? Hij lijkt het zelf ook nog niet helemaal te weten.

“Ik ben op 1 augustus begonnen als ploegleider. Daarnaast maak ik deel uit van alle performance meetings en help ik de structuur mee vorm te geven in de ploeg. Ik weet niet of je daar echt een titel op kunt plakken, maar het ligt in de lijn met wat ik ook als bondscoach heb gedaan. Ook hoe mijn functie er in 2026 gaat uitzien, staat vandaag nog niet helemaal vast", klinkt het bij Wielerflits.