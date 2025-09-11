Wout van Aert over zijn seizoenseinde: "Daar wordt ook niemand bang van"

Het wielerseizoen 2025 zit er zo goed als op. Zo ook voor Wout van Aert. Die heeft nog eens teruggeblikt op zijn seizoen. En hij is daarbij ook zeker niet ontevreden over wat hij allemaal heeft uitgevlooid in 2025.

Een rit in de Tour de France en een rit in de Giro d'Italia, een tweede plaats in Dwars door Vlaanderen en de Brabantse Pijl en ereplaatsen in de Amstel Gold Race, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.

Wout van Aert legt 2025 stilaan neer

Het 2025 van Wout van Aert kan je zeker niet slecht noemen. De grote klassieker werd niet gewonnen, maar in de breedte was het zeker op niveau. Dat beseft Wout van Aert zelf ook als de beste.



“Het was een mooi, maar niet altijd makkelijk seizoen. Voor mijn gevoel waren er iets te veel ups en downs", aldus van Aert in gesprek met Het Laatste Nieuws.

Vakantie is geboekt

Het WK, EK en de Ronde van Lombardije zal de Belgische alleskunner niet rijden. Na de races in Canada volgt nog de Super 8 Classic en daarna zit zijn seizoen erop.

“Ik zou kunnen aankondigen dat ik de Ronde van Lombardije rijd, maar daar wordt ook niemand bang van. Ik heb m’n vakantie al geboekt en ben niet van plan daar iets aan te veranderen", kon er een lach vanaf.