"De truc met de vogelpoep": Renaat Schotte komt met hallucinant verhaal over poging tot diefstal

De rit in de Vuelta a Espana op vrijdag in de slotweek had weinig om het lijf. En dus konden er ook een aantal interessante verhalen opgediept worden door de commentatoren. Zo ook een verhaal over een bijna-diefstal.

De rit van Rueda naar Guijuelo werd de kroniek van een aangekondigde massasprint. En dus konden er een aantal leuke verhalen worden opgedist.

Duivenstront op Hannes Tahon

Zoals die keer dat Hannes Tahon duivenstront op de kop kreeg bij een bezoek in Spanje. "Het was in een cafeetje dat hij zelf had uitgekozen. Zijn gezicht was boekdelen waard", aldus José De Cauwer bij Sporza.

"Al goed dat het een echte duif was", riposteerde Renaat Schotte meteen. "De truc met de vogelpoep is een bekende truc die gebruikt wordt door zakkenrollersbendes in Latijns-Amerika."

Truc met de vogelpoep

"Het is een trend die ook is overgewaaid naar Europa ondertussen. Ze hebben hem ooit toegepast bij mij in Buenos Aires. Ik was op weg naar de ronde van San Juan met mijn koffer en op een bepaald moment voel ik nattigheid."

"Ik kijk om en er komt een man naar mij toe die zegt dat ik vogelstront op mij heb gekregen. Hij verwees me naar het wegdek tussen de mensenzee en er duikt een vrouw op met wat zakdoekjes. In een fractie van een seconde denk ik dat het niet pluis is en ik stap stevig door naar. 200 meter verder zag ik dat er geen sprake was van vogelpoep. Je kan niet voorzichtig genoeg zijn ..."