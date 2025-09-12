Israel-Premier Tech neemt stevige beslissing

De wielerwereld staat de laatste week in rep en roer door diverse protesten vanuit pro-Palestijnse hoek. Daarbij wordt (vooral) Israel-Premier Tech geviseerd. Het team wil voorlopig van geen wijken weten.

In de Vuelta werd de tijdrit donderdag nog ingekort, terwijl er eerder al een rit werd geneutraliseerd en eentje werd onthoofd door een slotklim niet op te kunnen klimmen.

En dus hadden ze bij Israel-Premier Tech besloten om voor de laatste week van de Vuelta de naam Israël van het truitje te halen - al was het bij de tijdritpakken op donderdag wel nog te zien.

Unfortunately, Mike Woods has been ruled out of @GPCQM this week.



Recover well, Woodsy!



🇨🇦 #GPCQM pic.twitter.com/GpC0MSxoue — Israel – Premier Tech (@IsraelPremTech) September 10, 2025

Ook in Canada zijn er ondertussen stevige protesten tegen Israel-Premier Tech. Zo werd onder meer het rennershotel aangevallen door protestvoerders enkele dagen geleden.

Truitjes worden ook in Canada aangepast door Israel-Premier Tech

En ook hier heeft Israel-Premier Tech ondertussen beslist dat het zonder Israël op het shirt van start zal gaan in de World Tour-races die er dezer dagen worden gereden.

Zowel in de Grand Prix Cycliste de Québec als in de Grand Prix Cycliste de Montreal zullen we Israël dus niet op het truitje zien verschijnen. Op die manier wordt gehoopt dat de protesten uitblijven op de koers niet zullen beïnvloeden.