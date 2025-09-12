Mogen we ons aan nog iets verwachten? "Evenepoel was maar met één ding bezig"

Met het oog op het WK en EK ging Evenepoel vorige maand op hoogtestage in Livigno, in de Italiaanse Alpen. Dat werd een meevaller. Werden er al plannetjes gesmeed naar het WK in Rwanda toe?

Op hoogtestage in Livigno een maand geleden waren er verschillende renners aanwezig die uiteindelijk ook op het WK in Rwanda zullen rijden. Zo ook Xandro Meurisse, die klaar lijkt en dat laat weten vanuit Canada.

Alles op het WK in Rwanda?

Hij geeft aan dat hij er na de Tour de France en de Clasica San Sebastian tien dagen uit geweest is voor wat vakantie en redelijk stevige trainingen. Op hoogtestage werden daarbij een aantal interessante ritjes gereden.

"Remco was er ook en we hebben een paar mooie trainingsritjes afgewerkt. Het weer was perfect. Het zou zonde geweest zijn om enkel aan het zwembad te liggen", aldus Meurisse bij Sporza.

Zeer gemotiveerde Evenepoel

Meurisse was op dat moment nog niet zeker van een WK-selectie, maar wist toen wel ook al dat hij kans maakte en dus was hij heel gemotiveerd. "Ik was er in Innsbruck (2018) bij en dat was een onvergetelijke ervaring. Ik had niet gedacht dat er nog een tweede kans voor mij zou komen, want het niveau ligt bij de Belgen zo hoog en er zijn veel jonge talenten."

Alles zal op alles gezet worden om Evenepoel aan een nieuwe wereldtitel te helpen: "Remco was in Italië maar met één ding bezig: het WK. Over de Tour werd er nog weinig gesproken. Ik zag een goedlachse en ontspannen Remco met de volle focus op dat ene doel. En als hij dat doet, dan hebben we al vaker straffe toeren van hem gezien."