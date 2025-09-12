Un, dos, tres: er staat geen maat op Jasper Philipsen

In de Vuelta a Espana kregen we op vrijdag een rit zonder al te veel geschiedenis voor de kiezen tussen Rueda en Guijuelo. Ondanks een klein waaieralarm kregen we de kroniek van een aangekondigde massasprint.

Het werd een al bij al gezapig ritje voor het peloton over 162 kilometer. Jakub Otruba was de eenzame vluchter tussen Rueda en Guijuelo, al had hij eventjes het gezelschap van de Fransman Victor Guernalec tot die zich liet uitzakken.

Liedje van vroege vluchter Otruba snel uitgezongen

Vrij ver voor de streep was zijn liedje al uitgezongen en even was er waaieralarm, waarbij ook Jonas Vingegaard onder meer wat initiatief nam.

Ver konden ze echter niet wegrijden en al gauw kwam alles samen en zo konden we ons na een eerder trage etappe opmaken voor een snelle eindfase en de kroniek van een aangekondigde voorlaatste massasprint deze Vuelta a Espana.

Majestueuze massasprint, Philipsen wint makkelijk

Filippo Ganna kwam met een geweldig knappe beurt, maar daarna was het aan Jonas Rickaert en Edward Planckaert met de lead-out voor Philipsen. Die maakte het knap af en won zo zijn derde rit in deze Vuelta.

In de stand loopt Jonas Vingegaard door bonificatieseconden in de tussensprint uit van 40 naar 44 seconden voorsprong. Morgen staat er een laatste bergrit op het programma.