Un, dos, tres: er staat geen maat op Jasper Philipsen

Un, dos, tres: er staat geen maat op Jasper Philipsen
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

In de Vuelta a Espana kregen we op vrijdag een rit zonder al te veel geschiedenis voor de kiezen tussen Rueda en Guijuelo. Ondanks een klein waaieralarm kregen we de kroniek van een aangekondigde massasprint.

Het werd een al bij al gezapig ritje voor het peloton over 162 kilometer. Jakub Otruba was de eenzame vluchter tussen Rueda en Guijuelo, al had hij eventjes het gezelschap van de Fransman Victor Guernalec tot die zich liet uitzakken.

Liedje van vroege vluchter Otruba snel uitgezongen

Vrij ver voor de streep was zijn liedje al uitgezongen en even was er waaieralarm, waarbij ook Jonas Vingegaard onder meer wat initiatief nam.

Ver konden ze echter niet wegrijden en al gauw kwam alles samen en zo konden we ons na een eerder trage etappe opmaken voor een snelle eindfase en de kroniek van een aangekondigde voorlaatste massasprint deze Vuelta a Espana.

Majestueuze massasprint, Philipsen wint makkelijk

Filippo Ganna kwam met een geweldig knappe beurt, maar daarna was het aan Jonas Rickaert en Edward Planckaert met de lead-out voor Philipsen. Die maakte het knap af en won zo zijn derde rit in deze Vuelta.

In de stand loopt Jonas Vingegaard door bonificatieseconden in de tussensprint uit van 40 naar 44 seconden voorsprong. Morgen staat er een laatste bergrit op het programma.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
World Tour
Vuelta a Espana

Meer nieuws

Jasper Philipsen is dolgelukkig met werk van het team en komt al met volgende doel

Jasper Philipsen is dolgelukkig met werk van het team en komt al met volgende doel

18:30
José De Cauwer maakt UAE Team Emirates helemaal af na debacle met tussensprint

José De Cauwer maakt UAE Team Emirates helemaal af na debacle met tussensprint

19:00
"De truc met de vogelpoep": Renaat Schotte komt met hallucinant verhaal over poging tot diefstal

"De truc met de vogelpoep": Renaat Schotte komt met hallucinant verhaal over poging tot diefstal

17:00
Johan Bruyneel streng voor ploegtactiek in Vuelta: "Het houdt geen enkele steek"

Johan Bruyneel streng voor ploegtactiek in Vuelta: "Het houdt geen enkele steek"

15:00
Nederlandse grijpt de macht, ook Belgen maken indruk in Frankrijk

Nederlandse grijpt de macht, ook Belgen maken indruk in Frankrijk

16:30
Mogen we ons aan nog iets verwachten? "Evenepoel was maar met één ding bezig"

Mogen we ons aan nog iets verwachten? "Evenepoel was maar met één ding bezig"

16:00
Israel-Premier Tech neemt stevige beslissing

Israel-Premier Tech neemt stevige beslissing

14:00
De Lie heeft geleerd uit ervaring met Pogacar: "Dit keer geen show verkopen"

De Lie heeft geleerd uit ervaring met Pogacar: "Dit keer geen show verkopen"

13:00
Wout van Aert doet boekje open over de vertrekkers en nieuwkomers bij Visma Lease a Bike

Wout van Aert doet boekje open over de vertrekkers en nieuwkomers bij Visma Lease a Bike

13:30
Tadej Pogacar komt plots met waarschuwing over Wout van Aert voor het hele peloton

Tadej Pogacar komt plots met waarschuwing over Wout van Aert voor het hele peloton

12:00
Mag hij het WK vergeten? Mattias Skjelmose komt met update na stevige valpartij

Mag hij het WK vergeten? Mattias Skjelmose komt met update na stevige valpartij

12:30
Jelle Vanendert laat job als politieagent achter zich voor nieuwe uitdaging

Jelle Vanendert laat job als politieagent achter zich voor nieuwe uitdaging

11:00
Coach vertelt waarmee Thibau Nys altijd moet rekening houden in zijn planning

Coach vertelt waarmee Thibau Nys altijd moet rekening houden in zijn planning

10:00
Geen tijd om uit te blazen: Tim Declercq zegt wanneer hij na wielerpensioen aan nieuwe job begint

Geen tijd om uit te blazen: Tim Declercq zegt wanneer hij na wielerpensioen aan nieuwe job begint

09:00
Verrassing of niet? Biniam Girmay brengt duidelijkheid over deelname aan WK

Verrassing of niet? Biniam Girmay brengt duidelijkheid over deelname aan WK

08:30
📷 Lotte Kopecky komt zelf met update na valpartij en toont haar gehavende knie

📷 Lotte Kopecky komt zelf met update na valpartij en toont haar gehavende knie

08:00
"Voor iedereen een beetje schrikken": Wout van Aert verrast door Tadej Pogacar

"Voor iedereen een beetje schrikken": Wout van Aert verrast door Tadej Pogacar

07:30
Wat brengt de winter? Arnaud De Lie spreekt klare taal over wat komt

Wat brengt de winter? Arnaud De Lie spreekt klare taal over wat komt

07:00
Meer veldrijden, maar Wout van Aert zal ook andere passie meer beoefenen

Meer veldrijden, maar Wout van Aert zal ook andere passie meer beoefenen

21:30
Optimisme van Vauquelin krijgt fikse knauw, maar teammanager legt zelf 80.000 euro op tafel voor Arkéa-B&B Hotels

Optimisme van Vauquelin krijgt fikse knauw, maar teammanager legt zelf 80.000 euro op tafel voor Arkéa-B&B Hotels

20:30
Raadsel opgelost: Van Aert vertelt wat volgens Campenaerts 'het grote geheim' was

Raadsel opgelost: Van Aert vertelt wat volgens Campenaerts 'het grote geheim' was

20:00
Arnaud De Lie komt met geruststellend nieuws over de fusie tussen Lotto en Intermarché

Arnaud De Lie komt met geruststellend nieuws over de fusie tussen Lotto en Intermarché

11/09
Wout van Aert zit met een groot plan in zijn hoofd voor 2026

Wout van Aert zit met een groot plan in zijn hoofd voor 2026

11/09
📷 Tietema Rockets "geschokt" na nieuws over eigen renner

📷 Tietema Rockets "geschokt" na nieuws over eigen renner

11/09
Johan Bruyneel is heel duidelijk over ingreep Vuelta: "Dit veranderd alles"

Johan Bruyneel is heel duidelijk over ingreep Vuelta: "Dit veranderd alles"

11/09
Jasper Philipsen heeft enorm veel twijfels over het slot van de Vuelta

Jasper Philipsen heeft enorm veel twijfels over het slot van de Vuelta

11/09
Boekentip: nieuwe biografie over en met Roger De Vlaeminck geeft unieke kijk op renner én mens

Boekentip: nieuwe biografie over en met Roger De Vlaeminck geeft unieke kijk op renner én mens

11/09
Thijs Zonneveld duidelijk na inkorten etappe: Wat van nut heeft de tijdrit van vandaag nog?

Thijs Zonneveld duidelijk na inkorten etappe: Wat van nut heeft de tijdrit van vandaag nog?

11/09
📷 Ruben Van Gucht neemt afscheid van Djoels met emotionele boodschap Naast de fiets

📷 Ruben Van Gucht neemt afscheid van Djoels met emotionele boodschap

11/09
Tegenvaller voor Lotte Kopecky: opgave in Tour de l'Ardèche

Tegenvaller voor Lotte Kopecky: opgave in Tour de l'Ardèche

11/09
Renner uit Vuelta-peloton getuigt: "Het was misschien pis"

Renner uit Vuelta-peloton getuigt: "Het was misschien pis"

11/09
'El tractor' begint aan zijn afscheidstoernee en spreekt klare taal over zijn bijnaam

'El tractor' begint aan zijn afscheidstoernee en spreekt klare taal over zijn bijnaam

11/09
UAE Team Emirates breekt dankzij Del Toro eigen record en ook record allertijden komt steeds dichterbij

UAE Team Emirates breekt dankzij Del Toro eigen record en ook record allertijden komt steeds dichterbij

11/09
UPDATE: Wout van Aert wint dernyfestival in Wetteren

UPDATE: Wout van Aert wint dernyfestival in Wetteren

11/09
Wat wordt nu de rol van Sven Vanthourenhout bij zijn nieuwe ploeg? Hij lijkt zelf niet zeker

Wat wordt nu de rol van Sven Vanthourenhout bij zijn nieuwe ploeg? Hij lijkt zelf niet zeker

11/09
Wanneer zien we hem aan het werk in het veld? Wout van Aert laat zich uit over zijn winter

Wanneer zien we hem aan het werk in het veld? Wout van Aert laat zich uit over zijn winter

11/09

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Tadej Pogacar Mathieu Van Der Poel Arnaud De Lie Tim Declercq Lotte Kopecky David Van Der Poel Remco Evenepoel Jasper Philipsen Jonas Vingegaard Rasmussen Joao Almeida Mattias Skjelmose Tiesj Benoot Xandro Meurisse Jonas Gregaard Wilsly Mischa Bredewold Sven Vanthourenhout Jakob Fuglsang Tim Merlier Johan Bruyneel

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kwade Viviani schiet uit zijn krammen na declassering: "Ik kan niet voorspellen wat lead-out Alpecin-Deceuninck doet" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Van der Poel spreekt zich klaar en duidelijk uit over magere Ferrand-Prévot in de Tour jpdc jpdc over Boogerd raadt renner aan snel te vertrekken bij zijn huidige ploeg: "Grootste hypocriet uit het wielrennen" Hankie Hankie over Patrick Lefevere komt met weinig fraaie woorden over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Cyclists' Alliance pleit voor jaarlijkse screening bij rensters na gewichtsverlies bij Ferrand-Prévot Hankie Hankie over 'Eén Belg in de selectie: Vingegaard kent zijn ploegmaats voor de Vuelta' COLNAGO COLNAGO over Opmerkelijk: collega kent reden waarom Pogacar ritzeges cadeau deed in de Tour Harry Van Ingelgem Harry Van Ingelgem over "Dramaqueen?": Demi Vollering slaat terug na alle kritiek die ze krijgt Hankie Hankie over 📷 Van Aert op de zwarte lijst van Pogacar? Overwinning in Parijs blijft niet zonder gevolgen info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 📷 Einde van een tijdperk: Tim Declercq kondigt afscheid aan Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved