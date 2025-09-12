Verrassing of niet? Biniam Girmay brengt duidelijkheid over deelname aan WK

Verrassing of niet? Biniam Girmay brengt duidelijkheid over deelname aan WK
Biniam Girmay heeft bevestigd dat hij op 28 september zal deelnemen aan het wereldkampioenschap wielrennen in Kigali. Zijn beslissing volgt na overleg met de Eritrese wielerbond en markeert een symbolische deelname aan het eerste WK op Afrikaanse bodem.

Hoewel er eerder twijfel bestond over zijn deelname, heeft Girmay nu duidelijkheid verschaft. Tijdens een persmoment voorafgaand aan de GP Québec gaf hij aan dat de Eritrese federatie hem graag in Kigali ziet starten. “Ze heeft me er, ter gelegenheid van het allereerste WK ooit op het Afrikaanse continent, heel graag bij,” verklaarde hij aan Het Laatste Nieuws.

Zwaar parcours

Voor Girmay is het WK niet alleen een sportieve uitdaging, maar ook een unieke gelegenheid om zijn land te vertegenwoordigen. “Het is ook de enige kans in het jaar om eens het nationale shirt te kunnen dragen,” benadrukte hij. De renner van Intermarché-Wanty hecht duidelijk veel waarde aan de symboliek van het evenement, ondanks het feit dat het parcours hem niet ligt.

Het parcours in Kigali telt 5.475 hoogtemeters en is daarmee bijzonder veeleisend. Girmay gaf ruiterlijk toe dat het niet in zijn voordeel speelt: “Superlastig,” was zijn korte maar duidelijke beoordeling. Hij temperde dan ook de verwachtingen over zijn rol in de wedstrijd.

Strategie

Wat betreft zijn koersstrategie blijft het voorlopig afwachten. “Wat mijn rol precies wordt, hangt af van de ploegtactiek,” gaf hij aan. Toch sluit hij een actieve bijdrage niet uit. “Misschien kan ik het team van dienst zijn door eens mee te glippen in de lange vlucht,” voegde hij er met een knipoog aan toe.

Girmay erkent dat het lang geleden is dat hij nog deel uitmaakte van een vroege ontsnapping, maar ziet het WK als een kans om zich opnieuw te tonen. De wielerwereld kijkt echter vooral uit naar wat Biniam Girmay volgend jaar zal doen. Rijdt hij voor de fusieploeg van Lotto en Intermarché of kiest hij voor een nieuwe uitdaging?

