Wat brengt de winter? Arnaud De Lie spreekt klare taal over wat komt

Met het einde van het wielerseizoen in zicht groeit de aandacht voor de voorbereiding op het komende jaar. Arnaud De Lie, een van de sterkhouders van Lotto, is nog niet bezig met de winter.

Arnaud De Lie geeft in een interview met Sporza aan dat hij nog geen definitieve invulling heeft gegeven aan zijn winterprogramma. “Dat winterplan is er nog niet,” stelt hij zonder omwegen.

Topvorm

Hij benadrukt dat het seizoen nog volop bezig is en dat hij zich niet wil laten afleiden door toekomstige schema’s. Volgens hem is het belangrijk om de zaken stap voor stap te bekijken. “Ik heb geleerd van het dag per dag te bekijken.”



Momenteel verkeert hij in topvorm, misschien wel het beste niveau dat hij ooit gehaald heeft. Dat wil hij in Canada nu weten te verzilveren. Al beseft hij ook wel het belang van wat daarna komt in het tussenseizoen.

“Natuurlijk moet je een plan hebben voor de winter, maar we zijn nog volop in het seizoen,” voegt hij eraan toe. Alles op zijn tijd dus voor onze landgenoot. De Lie laat blijken dat hij sterk rekent op zijn omkadering. “Mijn trainer en entourage weten wat ik moet doen,” zegt hij.

Flexibiliteit

De communicatie met zijn begeleidingsteam verloopt volgens hem efficiënt en doelgericht. Hij geeft aan dat er na het seizoen overleg zal plaatsvinden over de invulling van zijn trainingsprogramma.

De keuze om zich niet te laten meeslepen door lange termijnplanning is volgens De Lie ingegeven door ervaring. In eerdere seizoenen bleek dat flexibiliteit hem beter ligt dan strakke schema’s. Door zich te richten op de resterende wedstrijden van het huidige jaar, hoopt hij zijn vorm vast te houden en met een goed gevoel de winter in te gaan.