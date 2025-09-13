Alaphilippe etaleert oude Quick-Step-vorm om zelfs Pogacar & co te vloeren: "Ik ben nooit dood geweest!"

Foto: © photonews

Wie we daar hebben: Julian Alaphilippe is helemaal terug. Terug van nooit weggeweest, als we hem moeten geloven.

De groep Pogacar kwam in Québec te laat om Alaphilippe van de overwinning te houden. Sivakov en Bettiol sprongen wel naar een podiumplaats, maar de Fransman stond op het hoogste schavotje. "Dit is enorm. Ik wilde de Grand Prix van Québec al lang winnen", bekent hij bij Sporza, VTM Nieuws en WielerFlits. "Ik behaalde hier telkens maximaal een ereplaats."

Deze keer liep het dus anders af. "Ik had een hele goede dag. De ploeg heeft meteen de verantwoordelijkheid genomen. Of dit mijn wedergeboorte betekent? Neen, want ik ben nooit dood geweest!" Alaphilippe zegt het met een brede glimlach op zijn gezicht en komt dus gevat uit de hoek. "Het klopt dat mijn ritzege in de Giro van 2024 al lange tijd geleden is. Dit ga ik nog meer koesteren."

Alaphilippe opent zijn rekening voor Tudor

Dit deed denken aan zijn beste dagen in het shirt van Quick-Step. Zijn laatste jaren bij de Belgische ploeg waren wat minder. Bij Tudor toonde hij al tekenen van beterschap, maar kwam hij soms te vroeg met zijn inspanningen. In Québec hebben ze toch geloond. "Ik voel me sinds het begin goed bij Tudor en we rijden al het hele jaar goed. Het ontbrak aan een overwinning om dat te concretiseren. Ik ben tevreden."

Het geeft Alaphilippe veel motivatie voor de toekomst. "Dit doet plezier. Dit is waarom ik de zware arbeid blijf leveren. De ploeg heeft ook geloofd in mij sinds mijn aankomst." Alaphilippe flikte het in Canada door vroeg solo te gaan. "Eerlijk gezegd was dit niet voorzien. Het plan was om zo lang mogelijk te wachten in de finale. Ik zat altijd in een goede positie, voor het peloton. Dit is zeker niet wat ik 's ochtends in gedachten had."

Alaphilippe wijst naar cruciale factor

Alaphilippe benadrukt dat hij wel altijd de concentratie is blijven behouden. Dat was uiteraard cruciaal om het te kunnen afmaken. Hij zet zichzelf weer helemaal op de kaart met zijn eerste overwinning in het shirt van Tudor.

