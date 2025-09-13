Geloof in wereldtitel Mathieu van der Poel wordt nu onomwonden uitgesproken: weg zijn uit België doet ook deugd

Geloof in wereldtitel Mathieu van der Poel wordt nu onomwonden uitgesproken: weg zijn uit België doet ook deugd
Foto: © photonews

Het geloof in een wereldtitel voor Mathieu van der Poel wordt alsmaar groter. Het wordt onomwonden uitgesproken dat het echt wel mogelijk is.

Dat doet de Nederlandse bondscoach Gerben de Knegt bij WielerFlits, ook wijzend om de omstandigheden in Zwitserland. "Wat ook meespeelt is dat hij hier heel low profile kan zijn. Hij heeft al een keer lekker gegolfd, hij traint vier uurtjes op de weg zonder dat iemand hem aanhoudt voor een foto of een handtekening. Dat is voor Mathieu ook weleens fijn, want in België kan hij bijvoorbeeld niet normaal uiteten."

Het blijft opvallend hoe verschillende het is voor Van der Poel om in België te koersen of in het buitenland. Zijn er nog andere factoren die op een nakende WK-zege van Van der Poel wijzen? "Mathieu heeft een plan van hoe hij het zou willen doen. Dat voert hij nu uit en dat kan ik alleen maar toejuichen. Hij heeft in Les Gets geproefd dat hij competitief is en dat hij nog beter kan."

Van der Poel sleutelt aan afdalingen

Vervolgens heeft hij de kans op een overwinning vergroot door nog meer tijd te spenderen op de mountainbike en ook te sleutelen aan zijn afdalingen. Dat doet Van der Poel natuurlijk niet zomaar. "Mathieu voelt dat hij een serieuze kans heeft om mee te doen voor de wereldtitel. Hij heeft er alles aan gedaan wat binnen zijn mogelijkheden lag."

De Knegt klinkt ineens dus erg positief en vindt alvast dat Van der Poel qua voorbereiding weinig te verwijten valt. Bij In De Leiderstrui verwoordt De Knegt het nog op een andere manier. "De start in eerste instantie en dan vorm van de dag zijn belangrijk, maar ik geloof er zeker in. Het gaat spannend worden. Hij kan winnen, maar ook net zo goed 8e of 15e worden."

Uitslag Van der Poel kan variëren

De Knegt wijst er wel op dat dit ook geldt voor pakweg tien andere mountainbikers die kans maken op een medaille en eventueel op een overwinning. Het kan met de uitslag dus werkelijk verschillende kanten uit voor Van der Poel.

