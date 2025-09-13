Positief en cruciaal teken? Zogenaamd pijnpunt van Mathieu van der Poel ziet er juist heel erg goed uit

Positief en cruciaal teken? Zogenaamd pijnpunt van Mathieu van der Poel ziet er juist heel erg goed uit
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Het zou er wel eens goed uit kunnen zien voor Mathieu van der Poel met het oog op het WK mountainbike. Hij heeft duidelijk hard gewerkt aan een punt dat nog om verbetering vroeg.

Inmiddels weten we allemaal wel wat er voor Mathieu van der Poel nodig zal zijn om kans te maken op een (gouden) medaille op het WK mountainbike. Hij heeft wat geluk nodig bij de start. Daarna moet hij juist voldoende risico's nemen zodat hij op de fiets kan blijven en toch snel kan opschuiven. Het smalle parcours is inhaalraces immers niet genegen.

Een andere zaak die Nederlands bondscoach Gerben de Knegt vermeldde, is dat Mathieu van der Poel deze week gewerkt heeft aan zijn afdalingen. Blijkbaar was dat één van de aspecten waar nog werk aan was. Het heeft uiteraard niet veel zin om de sterkste te zijn bergop, als je vervolgens heel veel tijd verliest in de afdalingen.

Lees ook... 📷 Het is duidelijk voor welk land het is: machine waar Van der Poel goud mee wil behalen spreekt boekdelen

Van der Poel rijdt zondag voor Oranje

Mathieu van der Poel heeft op zijn Instagram Stories nog eens beelden gedeeld van zichzelf ter voorbereiding van het WK mountainbike. Dat gebeurt op de tonen van Infinity 2008 van het Guru Josh Project. We zien een Mathieu van der Poel, uiteraart uitgedost in oranje outfit zoals het ook zondag zal zijn, die één van zijn afdalingen rijdt.

De eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat het er heel erg goed uitziet. Nu moet er op basis van één video op sociale media natuurlijk geen al te grote conclusies getrokken worden en ook niet op één afdaling. Het is perfect mogelijk om een afdaling goed te rijden en bij de volgende in de mist te gaan. Alleen moet je wel in het achterhoofd houden wie op de fiets zit.

Technisch aspect aan deelname Van der Poel

Dit was alvast een afdaling die er technisch perfect uitzag. Voeg daar aan toe dat we weten dat Mathieu van der Poel technisch een meester is. Het klopt dat het ook voor hem al is misgegaan op de mountainbike, meer dan eens zelfs. De kans is echter reëel dat hij inmiddels genoeg tijd op de mountainbike gespendeerd heeft om technisch weer een stuk beter te zijn. 

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Mathieu Van Der Poel

Meer nieuws

📷 Het is duidelijk voor welk land het is: machine waar Van der Poel goud mee wil behalen spreekt boekdelen

📷 Het is duidelijk voor welk land het is: machine waar Van der Poel goud mee wil behalen spreekt boekdelen

19:00
Mathieu van der Poel reageert op de hoge inschatting van zijn persoon en vindt het behoorlijk vreemd

Mathieu van der Poel reageert op de hoge inschatting van zijn persoon en vindt het behoorlijk vreemd

17:00
Wout van Aert heeft al klaar en duidelijk gezegd wat hij vreest dat niet mogelijk zal zijn

Wout van Aert heeft al klaar en duidelijk gezegd wat hij vreest dat niet mogelijk zal zijn

20:00
Kamp Pogacar drukt bewondering uit voor Evenepoel maar verstuurt ook stevige waarschuwingen

Kamp Pogacar drukt bewondering uit voor Evenepoel maar verstuurt ook stevige waarschuwingen

18:30
Twijfels rond Pogacar weggeveegd en ook nog altijd geruchten over Mathieu van der Poel: "Hij heeft ons belofte gedaan"

Twijfels rond Pogacar weggeveegd en ook nog altijd geruchten over Mathieu van der Poel: "Hij heeft ons belofte gedaan"

13:30
De Cauwer prijst toekomstig Vuelta-winnaar Vingegaard, die de punten stevig op de i zet: "Wat een leider hoort te doen"

De Cauwer prijst toekomstig Vuelta-winnaar Vingegaard, die de punten stevig op de i zet: "Wat een leider hoort te doen"

17:21
Wielerbond stuurt statement de wereld in na walgelijke viering van atlete van moord op Charlie Kirk

Wielerbond stuurt statement de wereld in na walgelijke viering van atlete van moord op Charlie Kirk

16:30
Wout van Aert doet een heel eerlijke bekentenis over zijn strijd met Mathieu van der Poel

Wout van Aert doet een heel eerlijke bekentenis over zijn strijd met Mathieu van der Poel

12:00
Ploeg van Wout van Aert slaat zich voor het hoofd: speelt het hier de potentiële opvolger van Vingegaard kwijt?

Ploeg van Wout van Aert slaat zich voor het hoofd: speelt het hier de potentiële opvolger van Vingegaard kwijt?

16:00
Geloof in wereldtitel Mathieu van der Poel wordt nu onomwonden uitgesproken: weg zijn uit België doet ook deugd

Geloof in wereldtitel Mathieu van der Poel wordt nu onomwonden uitgesproken: weg zijn uit België doet ook deugd

11:00
Wout van Aert onthult wat hem ontzettend hard bezighoudt in verband met zijn zoontjes Georges en Jerome

Wout van Aert onthult wat hem ontzettend hard bezighoudt in verband met zijn zoontjes Georges en Jerome

14:00
Wout van Aert heeft het in een diepgaand gesprek over het pijnlijkste moment van het jaar

Wout van Aert heeft het in een diepgaand gesprek over het pijnlijkste moment van het jaar

13:00
Visma-Lease a Bike wrijft zich in de handen na verrassende aankondiging van wielertopper

Visma-Lease a Bike wrijft zich in de handen na verrassende aankondiging van wielertopper

10:00
Wout van Aert is zeker niet voldaan en komt tot een paar teleurstellende vaststellingen

Wout van Aert is zeker niet voldaan en komt tot een paar teleurstellende vaststellingen

09:00
Het is nog erger dan verwacht: Lotte Kopecky heeft wel degelijk een breuk opgelopen

Het is nog erger dan verwacht: Lotte Kopecky heeft wel degelijk een breuk opgelopen

08:30
Heftig: sterke klassieke renner is werkelijk aan de dood ontsnapt en doet nu zijn verhaal

Heftig: sterke klassieke renner is werkelijk aan de dood ontsnapt en doet nu zijn verhaal

08:00
Alaphilippe etaleert oude Quick-Step-vorm om zelfs Pogacar & co te vloeren: "Ik ben nooit dood geweest!"

Alaphilippe etaleert oude Quick-Step-vorm om zelfs Pogacar & co te vloeren: "Ik ben nooit dood geweest!"

07:30
Cameron Vandenbroucke brengt Tim Merlier in 'lastig parket' in Gert Late Night: "Hier ga ik het niet vragen" Naast de fiets

Cameron Vandenbroucke brengt Tim Merlier in 'lastig parket' in Gert Late Night: "Hier ga ik het niet vragen"

07:00
Dé overwinning van het jaar? Sterke Pogacar & co komen te laat in Québec, ex-wereldkampioen aan het feest

Dé overwinning van het jaar? Sterke Pogacar & co komen te laat in Québec, ex-wereldkampioen aan het feest

22:18
Quinten Hermans heeft duidelijk doel met Remco Evenepoel

Quinten Hermans heeft duidelijk doel met Remco Evenepoel

12/09
📷 Heuglijk nieuws: absolute wereldtopper is bevallen van zoontje Naast de fiets

📷 Heuglijk nieuws: absolute wereldtopper is bevallen van zoontje

12/09
José De Cauwer maakt UAE Team Emirates helemaal af na debacle met tussensprint

José De Cauwer maakt UAE Team Emirates helemaal af na debacle met tussensprint

12/09
Jasper Philipsen is dolgelukkig met werk van het team en komt al met volgende doel

Jasper Philipsen is dolgelukkig met werk van het team en komt al met volgende doel

12/09
Un, dos, tres: er staat geen maat op Jasper Philipsen

Un, dos, tres: er staat geen maat op Jasper Philipsen

12/09
"De truc met de vogelpoep": Renaat Schotte komt met hallucinant verhaal over poging tot diefstal

"De truc met de vogelpoep": Renaat Schotte komt met hallucinant verhaal over poging tot diefstal

12/09
Nederlandse grijpt de macht, ook Belgen maken indruk in Frankrijk

Nederlandse grijpt de macht, ook Belgen maken indruk in Frankrijk

12/09
Mogen we ons aan nog iets verwachten? "Evenepoel was maar met één ding bezig"

Mogen we ons aan nog iets verwachten? "Evenepoel was maar met één ding bezig"

12/09
Johan Bruyneel streng voor ploegtactiek in Vuelta: "Het houdt geen enkele steek"

Johan Bruyneel streng voor ploegtactiek in Vuelta: "Het houdt geen enkele steek"

12/09
Israel-Premier Tech neemt stevige beslissing

Israel-Premier Tech neemt stevige beslissing

12/09
Wout van Aert doet boekje open over de vertrekkers en nieuwkomers bij Visma Lease a Bike

Wout van Aert doet boekje open over de vertrekkers en nieuwkomers bij Visma Lease a Bike

12/09
De Lie heeft geleerd uit ervaring met Pogacar: "Dit keer geen show verkopen"

De Lie heeft geleerd uit ervaring met Pogacar: "Dit keer geen show verkopen"

12/09
Mag hij het WK vergeten? Mattias Skjelmose komt met update na stevige valpartij

Mag hij het WK vergeten? Mattias Skjelmose komt met update na stevige valpartij

12/09
Tadej Pogacar komt plots met waarschuwing over Wout van Aert voor het hele peloton

Tadej Pogacar komt plots met waarschuwing over Wout van Aert voor het hele peloton

12/09
Jelle Vanendert laat job als politieagent achter zich voor nieuwe uitdaging

Jelle Vanendert laat job als politieagent achter zich voor nieuwe uitdaging

12/09
Coach vertelt waarmee Thibau Nys altijd moet rekening houden in zijn planning

Coach vertelt waarmee Thibau Nys altijd moet rekening houden in zijn planning

12/09
Geen tijd om uit te blazen: Tim Declercq zegt wanneer hij na wielerpensioen aan nieuwe job begint

Geen tijd om uit te blazen: Tim Declercq zegt wanneer hij na wielerpensioen aan nieuwe job begint

12/09

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Mathieu Van Der Poel Tadej Pogacar Jonas Vingegaard Rasmussen Joao Almeida Remco Evenepoel Arnaud De Lie Lotte Kopecky Gerben De Knegt Jelle Vanendert Fem van Empel Mattias Skjelmose Tiesj Benoot Xandro Meurisse Mischa Bredewold Quinten Hermans Victor Campenaerts Jasper Philipsen Giovanni Carboni Annemiek Van Vleuten

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kwade Viviani schiet uit zijn krammen na declassering: "Ik kan niet voorspellen wat lead-out Alpecin-Deceuninck doet" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Van der Poel spreekt zich klaar en duidelijk uit over magere Ferrand-Prévot in de Tour jpdc jpdc over Boogerd raadt renner aan snel te vertrekken bij zijn huidige ploeg: "Grootste hypocriet uit het wielrennen" Hankie Hankie over Patrick Lefevere komt met weinig fraaie woorden over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Cyclists' Alliance pleit voor jaarlijkse screening bij rensters na gewichtsverlies bij Ferrand-Prévot Hankie Hankie over 'Eén Belg in de selectie: Vingegaard kent zijn ploegmaats voor de Vuelta' COLNAGO COLNAGO over Opmerkelijk: collega kent reden waarom Pogacar ritzeges cadeau deed in de Tour Harry Van Ingelgem Harry Van Ingelgem over "Dramaqueen?": Demi Vollering slaat terug na alle kritiek die ze krijgt Hankie Hankie over 📷 Van Aert op de zwarte lijst van Pogacar? Overwinning in Parijs blijft niet zonder gevolgen info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 📷 Einde van een tijdperk: Tim Declercq kondigt afscheid aan Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved