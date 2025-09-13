Positief en cruciaal teken? Zogenaamd pijnpunt van Mathieu van der Poel ziet er juist heel erg goed uit

Het zou er wel eens goed uit kunnen zien voor Mathieu van der Poel met het oog op het WK mountainbike. Hij heeft duidelijk hard gewerkt aan een punt dat nog om verbetering vroeg.

Inmiddels weten we allemaal wel wat er voor Mathieu van der Poel nodig zal zijn om kans te maken op een (gouden) medaille op het WK mountainbike. Hij heeft wat geluk nodig bij de start. Daarna moet hij juist voldoende risico's nemen zodat hij op de fiets kan blijven en toch snel kan opschuiven. Het smalle parcours is inhaalraces immers niet genegen.

Een andere zaak die Nederlands bondscoach Gerben de Knegt vermeldde, is dat Mathieu van der Poel deze week gewerkt heeft aan zijn afdalingen. Blijkbaar was dat één van de aspecten waar nog werk aan was. Het heeft uiteraard niet veel zin om de sterkste te zijn bergop, als je vervolgens heel veel tijd verliest in de afdalingen.



Van der Poel rijdt zondag voor Oranje

Mathieu van der Poel heeft op zijn Instagram Stories nog eens beelden gedeeld van zichzelf ter voorbereiding van het WK mountainbike. Dat gebeurt op de tonen van Infinity 2008 van het Guru Josh Project. We zien een Mathieu van der Poel, uiteraart uitgedost in oranje outfit zoals het ook zondag zal zijn, die één van zijn afdalingen rijdt.

De eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat het er heel erg goed uitziet. Nu moet er op basis van één video op sociale media natuurlijk geen al te grote conclusies getrokken worden en ook niet op één afdaling. Het is perfect mogelijk om een afdaling goed te rijden en bij de volgende in de mist te gaan. Alleen moet je wel in het achterhoofd houden wie op de fiets zit.

Technisch aspect aan deelname Van der Poel

Dit was alvast een afdaling die er technisch perfect uitzag. Voeg daar aan toe dat we weten dat Mathieu van der Poel technisch een meester is. Het klopt dat het ook voor hem al is misgegaan op de mountainbike, meer dan eens zelfs. De kans is echter reëel dat hij inmiddels genoeg tijd op de mountainbike gespendeerd heeft om technisch weer een stuk beter te zijn.