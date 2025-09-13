Twijfels rond Pogacar weggeveegd en ook nog altijd geruchten over Mathieu van der Poel: "Hij heeft ons belofte gedaan"

Tadej Pogacar hoopt zijn regenboogtrui nog een jaar langer te houden. Mathieu van der Poel weet ook wat het betekent om in die trui eens te kunnen rondrijden. Komen beiden ook aan de start van Tre Valli Varesine?

Dat is alvast waar de organisatie achter de Italiaanse eendagskoers op hoopt. Het Italiaanse Malpensa24 bericht over de voorstelling van de volgende editie van de Tre Valli Varesine. Die staat dit jaar op 7 oktober op het programma. Eerder kondigde de organisatie overigens ook reeds aan dat Tadej Pogacar aan de start zou komen.

Dat is natuurlijk een geweldige naam om te strikken, maar ondertussen is deze wedstrijd nog altijd niet officieel opgenomen in zijn programma. "Pogacar heeft ons een belofte gedaan", verkondigt Renzo Oldani, de koersdirecteur van de Tre Valli Varesine. "We hopen dat die kan worden nagekomen", onderstreept hij zijn wens nog eens.



Pogacar in de regen in Italië?

De moeilijkheid is dat de koers een paar dagen na het EK al plaatsvindt. In Italië duimen ze dat Pogacar zijn woord zal houden. Emanuele Antonelli, de burgemeester van startplaats Busto Arsizio, ziet het alvast helemaal goedkomen. "Zelfs als het regent zal hij erbij zijn", zegt hij over de Sloveense allrounder. Pogacar heeft vrijdag het koersen hervat.

Eerder waren er ook geruchten omtrent een eventuele deelname van Mathieu van der Poel. De organisatie verklaarde meer dan een maand geleden dat het de naam van Van der Poel ook op de startlijst wilde hebben. Het is onduidelijk of dit er nog zit aan te komen. Bij Van der Poel staan er momenteel geen wegkoersen op het programma.

Focus Van der Poel op WK mountainbike

De focus van Van der Poel is tot dusver dan ook gegaan naar het WK mountainbike, dat zondag op de kalender staat. Mogelijk beslist Van der Poel afhankelijk van de afloop hiervan hoe hij de volgende maanden invult.