Wout van Aert is zeker niet voldaan en komt tot een paar teleurstellende vaststellingen

Foto: © photonews

Wout van Aert is zeker niet voldaan na zijn deelname aan de Grand Prix van Québec. Hij kwam als veertiende over de streep.

Dat is uiteraard niet waarom hij naar Québec gekomen is, hoewel Van Aert op voorhand wel wist dat de concurrentie sterk ging zijn. Op de website van Visma-Lease a Bike geeft hij zijn analyse over de wedstrijd. "We zaten niet goed genoeg in koers vanaf het moment dat de finale begon", zag hij al een eerste veeg teken aan de wand.

Een eerste teleurstellende vaststelling is dat zelfs de tegenaanvallen achter de kopgroep niet voordelig uitdraaiden voor Visma-Lease a Bike. "Het lukte niet om mee te springen met tegenaanvallen en de achtervolging kwam nooit echt goed op gang. Het plan was dat Tiesj Benoot en ik ons wat konden sparen voor de laatste ronde. Dat is helaas niet gelukt."

Lees ook... Tadej Pogacar komt plots met waarschuwing over Wout van Aert voor het hele peloton

Van Aert reed niet meer voor de zege

Bij hun ploeg waren alle pionnetjes dus al snel opgesoupeerd of gewoon niet in een positie om nog enig werk te verrichten. Van Aert en Benoot waren zo zelf aan zet. "We moesten wat te vroeg in actie komen om aanvallen te neutraliseren. Op de laatste passage van de klim rijden we dan ook niet meer voor de zege, maar voor een ereplaats."

Dat zorgt meteen voor een andere ingesteldheid: de pure gretigheid is er dan ook niet meer. Al is het ook nog altijd een verhaal van conditie en vorm van de dag. "Er zat zeker meer in, maar ik moet ook eerlijk toegeven dat de benen voor een overwinning ontbraken. Ik kijk terug met gemengde gevoelens", bekent Van Aert dan ook ruiterlijk.

Hopen op betere koers in Montréal

De benen lieten hem wat in de steek: dat is dan teleurstellende vaststelling nummer twee. Het is voor Van Aert te hopen dat het in Montréal beter gaat, zodat hij het Canadese tweeluik toch met een positief gevoel kan afsluiten.

Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

