📷 Daar is de volgende al: renster stopt op amper 27-jarige leeftijd met koers

De 27-jarige Marta Cavalli heeft besloten haar professionele carrière te beëindigen. In een persoonlijke boodschap op Instagram blikt ze terug op een intens parcours en kondigt ze aan dat ze ruimte wil maken voor nieuwe dromen.

In haar verklaring schrijft de renster dat het afgelopen seizoen een ander gevoel naliet dan voorgaande jaren. Ze verwijst naar “nog een seizoen dat eindigt, maar met een iets andere nasmaak”. Jarenlang heeft ze haar dromen en doelen nagestreefd, maar nu voelt ze zich uitgeput.

“Ik ben moe,” stelt ze. De voorbije jaren waren volgens haar bijzonder zwaar door voortdurende schommelingen in vorm en motivatie. “Ik heb lang achter een conditie aangejaagd die niet meer terugkwam,” voegt ze daaraan toe. Haar benen draaiden niet meer zoals ze wilde, en ook haar motivatie nam geleidelijk af.

Terugvechten

Ondanks de tegenslagen bleef ze lang vechten voor haar plek in het peloton. Ze stond meermaals op een kruispunt, maar koos telkens voor een nieuwe poging. “Ik heb nooit van opgeven gehouden,” schrijft ze. Een jaar geleden beleefde ze naar eigen zeggen één van de zwaarste momenten uit haar carrière, maar dankzij steun uit haar omgeving wist ze terug te keren.

Nu, een jaar later, voelt ze zich niet langer verbonden met het wielrennen. Ze spreekt van een moment van rust en helderheid. “Ik voel me niet meer deel van deze wereld.” Volgens haar is het tijd om het peloton vaarwel te zeggen, omdat haar werk daar afgerond is. Ze erkent dat het afscheid pijn doet, maar noemt het ook een noodzakelijke stap: “Het is tijd om de greep wat los te laten.”

Andere renners

De beslissing van de Italiaanse renster is niet de eerste de voorbije weken. Zo kondigde de Nederlander Ide Schelling (27) recent aan dat hij zijn profcarrière beëindigt. Ook Louis Kitzki, een jonge Duitse renner, besloot onlangs te stoppen. Hij gaf aan dat hij zijn motivatie niet meer terugvond en zich wil richten op andere ambities buiten de sport.