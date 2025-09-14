🎥 De Vuelta zit erop zonder uitgereden slotrit: renners in de auto naar hotel

De Ronde van Spanje 2025 kende een ongebruikelijk slot. De geplande laatste etappe in Madrid werd voortijdig stilgelegd, waarna de renners zonder officiële afsluiting naar hun hotel vertrokken. Een ceremonie bleef uit.

De slotrit van de Vuelta, traditioneel een parade-etappe in Madrid, werd dit jaar verstoord door een groep demonstranten die het parcours blokkeerde. De jury besloot de wedstrijd te neutraliseren nadat het peloton in tweeën werd gesplitst door spandoeken op de weg. De renners kwamen tot stilstand in de binnenstad, vlak voor het ingaan van het finale circuit.

De organisatie zag zich genoodzaakt de koers definitief stop te zetten. De geplande sprintkans voor onder meer Jasper Philipsen, die mikte op een vierde ritzege, kwam daarmee te vervallen. De renners verlieten het parcours en werden per ploegbus naar hun hotel gebracht. Een officiële ceremonie of podiummoment bleef uit.

Veiligheidsmaatregelen

Voorafgaand aan de slotrit waren al extra veiligheidsmaatregelen getroffen. In plaats van de gebruikelijke 800 agenten werden er dit jaar 1.900 ingezet om de etappe in goede banen te leiden. De verhoogde aanwezigheid van ordediensten kon echter niet voorkomen dat actievoerders het peloton hinderden.

De Vuelta werd dit jaar herhaaldelijk geconfronteerd met protestacties, vaak gelinkt aan geopolitieke thema’s. Eerdere etappes moesten worden ingekort of verplaatst, en ook in Madrid was de situatie gespannen. De neutralisatie van de slotrit onderstreept de impact van externe factoren op het verloop van de koers.

Klassementen blijven ongewijzigd

Door het wegvallen van de slotrit bleven de klassementen zoals ze na rit 20 waren. Jonas Vingegaard werd eindwinnaar van de Vuelta, met João Almeida en Tom Pidcock als nummers twee en drie. Mads Pedersen won het puntenklassement, Jay Vine het bergklassement en Matthew Riccitello eindigde als beste jongere.