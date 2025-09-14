🎥 Waanzin! Beelden tonen hoe meute demonstranten renner in het nauw probeert te drijven

De Vuelta van dit jaar wordt overschaduwd door herhaalde protestacties van pro-Palestijnse demonstranten. Tijdens de etappe van zaterdag was het opnieuw prijs.

Op circa 17 kilometer van de finish van de koninginnenrit richting Bola del Mundo versperde een groep actievoerders de weg door zich op het asfalt te positioneren. Zowel de kopgroep als het peloton kon de blokkade slechts met moeite ontwijken.

Eén renner werd daarbij ernstig opgehouden, terwijl ploegwagens tijdelijk tot stilstand kwamen. De organisatie moest fysiek ingrijpen om de doorgang te herstellen. Volgens verschillende bronnen renden enkele demonstranten zelfs richting de groep der favorieten, wat leidde tot directe confrontaties.

De actievoerders richtten zich expliciet tegen de aanwezigheid van Israel-Premier Tech in het peloton. De protesten zijn niet nieuw: sinds de start van de ronde zijn er op meerdere momenten verstoringen geweest, waaronder in Bilbao, waar de elfde etappe zonder officiële winnaar eindigde.

Invloed op koers

De herhaalde acties hebben het verloop van de Vuelta structureel beïnvloed. In Galicië werd uit voorzorg de finish vervroegd, nog vóór de slotklim. Ook de tijdrit in Valladolid werd ingekort om veiligheidsredenen. De slotrit van zondag ondergaat eveneens aanpassingen: de passage door de wijk Aravaca in Madrid is geschrapt, wat de rit met circa vijf kilometer korter maakt.

De Spaanse autoriteiten nemen intussen verregaande maatregelen. Voor de slotdag worden in Madrid 800 lokale agenten ingezet, aangevuld met 1.100 leden van de nationale politie. Deze verhoogde inzet moet verdere verstoringen voorkomen en de veiligheid van renners, stafleden en toeschouwers garanderen.

Beelden

Binnen de wielerwereld groeit de bezorgdheid over de toenemende invloed van externe protesten op het sportieve verloop. Hoewel het recht op demonstratie wordt erkend, roept de fysieke confrontatie met renners vragen op over de grenzen van actievoeren. De beelden van gisteren kan je hieronder bekijken.