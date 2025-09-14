Hoe het er in Québec aan toeging is een goed teken voor het WK van Evenepoel

De overwinning van Julian Alaphilippe en de prestatie van de Belgen in de GP Québec biedt perspectief voor het Belgische team richting het wereldkampioenschap wielrennen in Rwanda. Volgens Greg Van Avermaet is de prestatie van de Belgische renners een bemoedigend signaal.

Greg Van Avermaet benadrukt dat de fysieke vorm van de Belgische ondersteunende renners – Quinten Hermans, Xandro Meurisse en Tiesj Benoot – op dit moment niet ter discussie staat. “Er moet alvast niet worden getwijfeld aan hun fysieke paraatheid,” stelt hij vast in Het Laatste Nieuws.

Hun actieve rol in Québec, waar ze zowel offensief als controlerend reden, toont volgens Van Avermaet aan dat ze klaar zijn om hun kopman Remco Evenepoel te ondersteunen. De manier waarop ze koers maakten, sluit volgens hem aan bij wat nodig is op een kampioenschap.



“Als je als team achter de feiten aanholt, zoals vorig jaar in Zürich, zit je met een gigantisch probleem,” waarschuwt hij. Proactief koersgedrag is dus essentieel om controle te behouden en reactief te kunnen schakelen.

Rolverdeling

Van Avermaet wijst op het belang van een duidelijke rolverdeling binnen het team. “Beter glipt in elke gevaarlijke vlucht iemand mee, zodat je controle houdt en het overzicht bewaart,” legt hij uit. Daarbij hoeft de ploeg niet per se het tempo te bepalen, zolang de kloof beheersbaar blijft. De achtervolging kan dan strategisch worden ingezet, afhankelijk van de koerssituatie.

Het uitgangspunt blijft dat slechts één renner de koers kan winnen. “Is die goed genoeg, dan kan hij nog altijd van achteruit komen,” aldus Van Avermaet. Cruciaal is dat de ploeg op het juiste moment het signaal van de kopman herkent en durft te handelen. “Als Remco daar op een bepaald moment het signaal toe geeft, moet je als natie de wedstrijd in handen durven nemen.”

Moed

Van Avermaet blijft echter realistisch. “Zo’n WK is natuurlijk geen exacte wetenschap.” De vorm van de dag en het koersverloop blijven bepalend. Toch biedt de recente prestatie van de Belgische renners hoop. “Hier kunnen we moed uit putten,” besluit hij.