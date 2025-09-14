Is de ploeg van Van Aert verzwakt? Lefevere spreekt klare taal over transfers van Visma Lease a Bike

De recente bewegingen bij Visma Lease a Bike roepen vragen op over de sterkte van de ploeg rond kopman Wout van Aert. Patrick Lefevere, voormalig teambaas en analist, geeft een scherpe analyse van de situatie en spaart de kritiek niet.

Patrick Lefevere stelt vast dat de ploeg van Van Aert aan slagkracht heeft ingeboet. Hij noemt de vertrekker Tiesj Benoot zelfs “een meubelstuk” van het team, waarmee hij wil aangeven dat diens aanwezigheid jarenlang vanzelfsprekend was. Volgens Lefevere toont diens transfer aan dat financiële slagkracht bepalend is: “Wie genoeg centen heeft, kan dus iedereen verleiden”, vertelt hij in Het Nieuwsblad.

Ook de overstap van Olav Kooij wordt door Lefevere als opvallend beschouwd. Hij noemt Kooij “een slimme transfer” en prijst diens veelzijdigheid. Waar de Nederlander aanvankelijk als pure sprinter werd gezien, heeft hij volgens Lefevere bewezen meer in zijn mars te hebben. Toch plaatst hij een kanttekening bij diens nieuwe ploeg: “AG2R heeft geen sprintcultuur en ook geen echte sprinttrein.”

Verlies aan gewicht en ervaring

Lefevere erkent dat Visma Lease a Bike verzwakt uit de transferperiode komt. Hij wijst op het vertrek van renners met aanzien en ervaring, zoals Benoot, Kooij en Dylan van Baarle. De nieuwkomers – Bruno Armirail, Timo Kielich en Filippo Fiorelli – beschikken volgens hem niet over hetzelfde “soortelijk gewicht”. Daarmee suggereert hij dat hun impact op het team voorlopig beperkt zal blijven.

Naast sportieve argumenten wijst Lefevere ook op externe factoren. Hij herinnert eraan dat de ploeg recent haar hoofdsponsor Jumbo verloor, wat volgens hem niet zonder gevolgen blijft. Bovendien verwijst hij naar de juridische problemen van voormalig topman Frits van Eerd, die recent tot een celstraf werd veroordeeld.

Ploegstructuur

De vrees van Lefevere is niet louter om technische redenen, maar ook strategisch. Hij benadrukt dat het vertrek van sleutelrenners niet zomaar opgevangen kan worden door talentvolle nieuwkomers. De ploegstructuur en de cultuur binnen een team zijn volgens hem bepalend voor succes. In dat opzicht uit hij twijfels over de toekomst van Visma Lease a Bike.