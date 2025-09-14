Joker op het WK? José De Cauwer schuift onverwachte naam naar voren voor WK tijdrijden

Joker op het WK? José De Cauwer schuift onverwachte naam naar voren voor WK tijdrijden
Foto: © photonews

José De Cauwer schuift Jay Vine naar voren als een onverwachte outsider voor het WK tijdrijden in Kigali. Zijn inschatting is gebaseerd op recente prestaties in de Vuelta.

Volgens De Cauwer is Vine een renner die de afgelopen maanden een duidelijke stap vooruit heeft gezet. Tijdens de Vuelta reed hij een ganse dag in de aanval en wist hij ondanks die inspanning relatief dicht te eindigen op de Bola del Mundo.

Podiumkandidaat

Die combinatie van uithoudingsvermogen en koersintelligentie maakt hem volgens De Cauwer tot een serieuze kandidaat voor het WK-podium. De Cauwer verwijst expliciet naar Vines deelname aan twee onderdelen in Kigali: zowel de tijdrit als de wegwedstrijd.

Lees ook... José De Cauwer spreekt klare taal over de Vuelta van dit jaar

Hij stelt dat Vine “zeker kandidaat is voor het podium in de tijdrit” en voegt eraan toe dat hij vorig jaar in Zürich al dicht bij een topresultaat was, ware het niet voor een navigatiefout. Die context onderstreept Vines potentieel in het tegen-de-klokwerk.

Concurrentie

De prestaties van Filippo Ganna worden door De Cauwer als referentie gebruikt om Vines niveau te duiden. Hij wijst erop dat Ganna zich dagenlang gespaard had voor de tijdrit in de Vuelta, en dat Vine desondanks binnen de seconde van hem eindigde. De Cauwer noemt dat heel straf.

De Cauwer ziet dat Vine beter is dan hij ooit geweest is. “Vaak in de aanval geweest en gewerkt waar hij moest.” Die combinatie van offensieve koersstijl en discipline wordt door De Cauwer als essentieel beschouwd voor succes op het WK.

