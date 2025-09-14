José De Cauwer spreekt klare taal over de Vuelta van dit jaar

De Vuelta van 2025 zal voor altijd een bijzonder plekje in de geschiedenisboeken krijgen. Analist José De Cauwer kon niet anders dan dit meenemen in zijn slotoordeel.

De renners toonden zich strijdvaardig in een Vuelta die niet zonder incidenten verliep. Jonas Vingegaard bevestigde zijn status als klassementsrenner met een dominante rit op de Bola del Mundo, waarmee hij zijn eindzege veiligstelde.

Demonstranten

Toch werd de ronde overschaduwd door maatschappelijke protesten en logistieke problemen. Meerdere etappes werden aangepast of ingekort, onder meer door pro-Palestijnse acties en veiligheidszorgen.



Lees ook... Joker op het WK? José De Cauwer schuift onverwachte naam naar voren voor WK tijdrijden

José De Cauwer blikte terug op de ronde met gemengde gevoelens. “Ik vind het vooral een vervelende Vuelta”, was zijn oordeel bij Sporza over de voorbije drie weken koers in de Vuelta.

“Niet in de zin van verveling van de koers, want de renners hebben ervan gemaakt wat ervan te maken was. Ik vind het vooral jammer voor de koers,” stelde hij nog.

Fragiel

Voor de Belgische renners was het alvast een succes, met de ritzeges van Jasper Philipsen en de notering in de top vijftien voor Junior Lecerf.

De Vuelta 2025 zal niet alleen herinnerd worden om haar winnaars, maar ook om de omstandigheden waarin gekoerst werd. De balans tussen sport en politiek bleek fragiel, en dat liet zich voelen in de algemene teneur achteraf.