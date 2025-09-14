Mathieu van der Poel doet dubbele aankondiging na WK mountainbike

Het WK mountainbike draaide uit op een sisser voor Mathieu van der Poel. De Nederlander kwam niet in het stuk voor, maar reed de koers in Crans Montana uiteindelijk wel nog helemaal uit.

Al snel was duidelijk dat Mathieu van der Poel op het WK mountainbike geen rol van betekenis zou spelen. De Nederlander eindigde uiteindelijk als 29ste in de rangschikking, terwijl hij echt gehoopt had om mee te strijden voor het goud.

Einde seizoen

Aan de NOS gaf Van der Poel tekst en uitleg over zijn koers en de reden waarom het niet lukte om mee te strijden voor de overwinning. Na het WK kwam hij ook met belangrijk nieuws: seizoen 2025 zit er helemaal op, hij zal geen koersen meer rijden.



Hij slaat het resterende wegseizoen en het WK gravel in Zuid-Limburg over. “Ik zet de fiets even aan de kant en ga rusten,” aldus de renner. Nochtans was het eerst de bedoeling om wel nog in actie te komen, maar dat wordt geschrapt.

Na het WK geeft hij echter de moed niet op om ook in het mountainbiken verder te gaan. Het blijft de ambitie om ooit wereldkampioen te worden in die discipline. “Die regenboogtrui blijft een droom. Ik ga het blijven proberen,” klonk het vastberaden.

Val di Sole

Voor Van der Poel was het zijn vierde poging om succes te boeken op het WK mountainbiken. Eerder pakte hij brons in Lenzerheide (2018), maar in latere edities bleef hij zonder resultaat. Ondanks de teleurstelling in Crans Montana blijft hij gefocust op toekomstige kansen.

Volgend jaar vindt het WK plaats in Val di Sole, een locatie waar hij goede herinneringen aan heeft. “Als het kan, zou ik daar graag aan de start staan,” gaf hij nog aan.