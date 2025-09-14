Na de miljoenenexplosie bij Decathlon CMA CGM: Lefevere heeft met één iemand echt te doen

De transfermarkt in het professionele wielrennen kent dit najaar opvallend weinig beweging. Patrick Lefevere analyseert de situatie en wijst op de financiële machtsverschuivingen binnen het peloton, waarbij hij bijzondere aandacht heeft voor de positie van Vincent Lavenu.

Volgens Patrick Lefevere is het opvallend hoe beperkt de activiteit op de transfermarkt momenteel is. “We zijn eind september en het valt mij op dat er relatief weinig bougeert,” stelt hij vast in Het Nieuwsblad.

Slechts twee ploegen beschikken volgens hem over voldoende financiële slagkracht: Red Bull-BORA-hansgrohe en Decathlon AG2R La Mondiale. Die laatste ploeg wist rederij CMA CGM aan zich te binden en wil het budget optrekken van 26 naar 40 miljoen euro.

Failliet Arkéa

Deze kapitaalinjectie zorgt voor een duidelijke scheiding tussen ploegen met en zonder middelen. Lefevere merkt op dat bij de overige teams slechts beperkte verschuivingen plaatsvinden. “Een kleine stoelendans van renners van de tweede rij,” noemt hij het, aangevuld met instroom vanuit de opleidingsploegen. De markt lijkt af te wachten, in het bijzonder op de mogelijke beschikbaarheid van renners van Arkéa.

In zijn analyse toont Lefevere zich ook persoonlijk geraakt door de situatie van Vincent Lavenu, voormalig manager van AG2R. “Ik heb soms te doen met Vincent Lavenu,” zegt hij. Beiden waren generatiegenoten en deelden jarenlang de strijd om financiële overleving binnen het wielrennen. Lefevere herinnert eraan hoe Lavenu altijd probeerde “boven zijn gewicht te boksen,” ondanks beperkte middelen.

Net nu AG2R een financiële doorbraak beleeft, werd Lavenu volgens Lefevere “nogal bruutweg aan de deur gezet.” De timing van deze ontwikkeling noemt hij wrang, zeker gezien het feit dat het geld nu “tegen de plinten klotst.”

Markt

Lefevere wijst erop dat veel managers momenteel afwachtend zijn. De mogelijke vrijgave van renners bij Arkéa wordt nauwlettend gevolgd. Daarbij noemt hij Kévin Vauquelin expliciet als een renner van wie verwacht wordt dat hij snel een nieuwe bestemming vindt. “Volgens de tamtam al opgepikt door INEOS,” merkt hij op.

