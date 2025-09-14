Nu al miserie voor WK volgend jaar? Mogelijk groot probleem met Van Aert en Evenepoel

Het WK van dit jaar moet nog gereden worden, maar ondertussen wordt ook al gekeken naar 2026, wanneer het wereldkampioenschap in Montréal gereden wordt. Met mogelijk een probleem voor de Belgische selectie.

Greg Van Avermaet, ambassadeur van het WK in Montréal, ziet in Wout van Aert en Remco Evenepoel twee logische speerpunten voor Team Belgium in Montréal. “We zitten met twee sterke kopmannen,” stelt hij vast bij Het Laatste Nieuws.

Van Aert sprak al dat hij van dat WK echt zijn doel wil maken, terwijl hij er in Kigali dit jaar niet bij is. Van Avermaet beseft dat dit voor problemen kan zorgen, maar het is aan de bondscoach om een oplossing te vinden wanneer beide renners in topvorm aan de start verschijnen.



Profiel

Volgens Van Avermaet hoeft het verschil in profiel geen nadeel te zijn. “Twee verschillende types, maar dat is geen nadeel op zo’n kampioenschap,” merkt hij op. Hij wijst op Evenepoels vermogen om van ver aan te vallen en op Van Aerts kracht in een sprint op hellend terrein. Beide stijlen passen volgens hem bij het karakter van het parcours in Montréal.

Het WK-circuit in Montréal, dat grotendeels overeenkomt met dat van de jaarlijkse Grand Prix, wordt door Van Avermaet omschreven als “een droomparcours” voor zowel Van Aert als Evenepoel. De opeenvolging van korte, steile hellingen vereist explosiviteit en koersinzicht.

Afspraken

Hoewel Van Avermaet vertrouwen uitspreekt in de onderlinge verstandhouding tussen Van Aert en Evenepoel, wijst hij op het belang van duidelijke afspraken. “Ze hebben bewezen dat ze goed met elkaar opschieten,” stelt hij, maar hij laat impliciet verstaan dat een dubbele kopmanschap niet vanzelfsprekend is.

De bondscoach zal moeten anticiperen op scenario’s waarin beide renners kans maken, zonder dat dit tot interne frictie leidt. De voorbereiding op Montréal zal volgens Van Avermaet cruciaal zijn. Hij pleit voor een gestructureerde aanpak, waarbij het team zich niet alleen fysiek, maar ook tactisch optimaal voorbereidt.