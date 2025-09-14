Thijs Zonneveld maakt opvallende eindafrekening van Jonas Vingegaard in de Vuelta

Jonas Vingegaard sluit zonder ongelukken vandaag de Vuelta met winst in het eindklassement af. Wieleranalist Thijs Zonneveld blikt in de podcast In De Waaier terug op de prestaties van de Deen, die volgens hem niet op zijn allerhoogste niveau reed, maar desondanks indruk maakte.

Thijs Zonneveld wijst erop dat de Tour de France van dit jaar een zware tol heeft geëist van het peloton. “Iedereen die daar heeft gereden, heeft er echt een tik van gehad,” stelt hij. Zowel fysiek als mentaal was de editie zwaarder dan voorgaande jaren.

De spanningen tussen topteams zoals Team Visma Lease a Bike en UAE Team Emirates-XRG droegen volgens Zonneveld bij aan de uitputting. “Al in de eerste week klaagden veel renners, en dan moest het zwaarste deel nog komen,” merkt hij op.



Lees ook... Eén en twee voor Visma Lease a Bike: Vingegaard ziet groot verschil met vorige week

Geen superman, wel winnaar

Vingegaard wist drie ritten te winnen in de Vuelta en kon ook het eindklassement veilig stellen. Toch benadrukt Zonneveld dat dit niet zijn meest dominante optreden was. “Dit was geen magistrale Vingegaard,” zegt hij. “Niet buitenaards, maar menselijk.”

Hij verwijst daarbij ook naar Pogacar, die afzag van deelname aan de Vuelta wegens vermoeidheid. “Ze rijden elkaar zo hard in de vernieling dat ze hun eigen grenzen raken.”

Juist die menselijke kant maakt de prestatie volgens Zonneveld bewonderenswaardig. “Hij stond vaak onder druk,” stelt hij. “Als je jezelf als beste ronderenner ziet, dan kun je eigenlijk alleen verliezen. En als je dan merkt dat je niet top bent, is het mentaal een enorme uitdaging om drie weken geconcentreerd te blijven.”

Minder saai

Zonneveld prijst Vingegaard om zijn consistentie en mentale weerbaarheid. “Hij rijdt misschien niet spectaculair, maar zonder hem zouden grote rondes veel saaier zijn,” zegt hij. Met een voorbereiding van ruim acht weken wist Vingegaard zich optimaal voor te bereiden. Toch waarschuwt Zonneveld dat het verschil met de concurrentie kleiner wordt zodra die voorbereiding minder intensief is.