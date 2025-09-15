📷 "Fiets al twee weken niet aangeraakt": Thibau Nys heeft stevige vakantie nodig

Na een intensieve periode in zowel het wegwielrennen als het veldrijden heeft Thibau Nys bewust gekozen voor volledige rust. Onze landgenoot erkent dat hij fysiek en mentaal op was en neemt afstand van de fiets om opnieuw energie op te bouwen.

Thibau Nys begon het seizoen met veelbelovende resultaten. Zijn overwinning in de GP Miguel Indurain en sterke optredens in de Ardense klassiekers bevestigden zijn groei. “Het voelde bevredigend,” blikt hij terug in een post op Instagram. Hij beschrijft hoe hij jarenlang zijn niveau wist op te krikken door hard te werken. “Seizoen na seizoen kon ik die lat hoger leggen, tot nu.”

Toch eiste de combinatie van disciplines zijn tol. Het constante wisselen tussen wegwedstrijden en veldritten begon door te wegen. “Het non-stop schakelen van weg naar cross en terug heeft me te pakken,” geeft Nys toe. Hij erkent dat hij al lange tijd geen rustperiode van meer dan een week heeft genomen, simpelweg omdat hij beide disciplines graag beoefent.

Doel gemist

De wedstrijden in Canada waren voor Nys belangrijke doelen, maar hij moest ze aan zich voorbij laten gaan. “Ik heb geprobeerd mijn lichaam te blijven pushen, maar ik moet ook nadenken over wat er nog komt,” stelt hij. Het feit dat hij zijn ploeg niet kon ondersteunen in deze koersen noemt hij pijnlijk: “Daar nu niet bij zijn en de ploeg niet kunnen steunen, doet pijn.”

Hij beschrijft hoe hij steeds minder herstelde van trainingen en zich niet meer kon pijnigen zoals voorheen. “Ik begon me een schaduw van mezelf te voelen,” aldus Nys. De signalen waren duidelijk: het was tijd om de rem erop te zetten.

Volledige rust

Nys deelt nog dat hij de afgelopen twee weken zijn fiets bewust niet heeft aangeraakt. “Het ging volledig om het resetten van lichaam en geest,” schrijft hij. Hij koos voor ontspanning, lekker eten en tijd met familie en vrienden. Ook nietsdoen maakte deel uit van zijn herstelproces.

Deze pauze is geen afscheid, maar een bewuste stap richting wederopbouw. “Klaar om langzaam weer op te bouwen en de beste versie van mezelf terug te vinden,” besluit hij. Daarmee geeft hij aan dat hij met hernieuwde motivatie zal terugkeren.