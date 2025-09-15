🎥 Geen ceremonie in Vuelta? Dan organiseert Visma Lease a Bike het gewoon maar zelf

🎥 Geen ceremonie in Vuelta? Dan organiseert Visma Lease a Bike het gewoon maar zelf

De slotdag van de Vuelta werd overschaduwd door protesten in Madrid, waardoor de laatste etappe voortijdig werd stilgelegd. Jonas Vingegaard zag zijn eindzege zonder officiële huldiging voorbijgaan, tot Visma Lease a Bike zelf het initiatief nam.

Wat een feestelijke afsluiting had moeten worden, mondde uit in een abrupt einde van de Vuelta. Duizenden demonstranten in Madrid dwongen de organisatie tot het stopzetten van de laatste rit. Ploegleider Maarten Wynants sprak van een teleurstellende afloop. “Toch wel een anticlimax,” aldus zijn reactie vanuit de Spaanse hoofdstad aan Het Nieuwsblad.

De geplande podiumceremonie werd geschrapt, mede om veiligheidsredenen. “Helaas zat een podiumceremonie er echt niet meer in, want de renners moesten daarvoor door de menigte en dat was echt geen optie,” verduidelijkte hij.

Lees ook... "Moment voor de eeuwigheid ontnomen": Jonas Vingegaard is niet mals na geneutraliseerde slotrit

Verontrustend

De situatie in Madrid was volgens Wynants al bij aankomst verontrustend. “Toen we binnenreden in Madrid zag het er toch grimmig uit en leek het even te escaleren,” gaf hij aan. Ondanks de gespannen sfeer bleef de veiligheid van renners en hun families gewaarborgd. “Veel renners hun familie stond daar, dus was er ook ongerustheid of iedereen wel veilig was. Gelukkig bleek dat wel het geval.”

Na de stillegging kwam de nadruk te liggen op het veilig terugbrengen van de renners. De organisatie had vooraf maatregelen getroffen, waaronder extra voertuigen achter het koerskonvooi. “De organisatie had al aangegeven dat elke ploeg twee extra auto’s achter het koerskonvooi moest laten meerijden,” verklaarde Wynants. “Na het eerste protest zijn we met die auto’s bij het koninklijk paleis het parcours opgereden en daar zijn de renners dan ingestapt.”

Huldiging

Ondanks het ontbreken van een officiële huldiging, werd Vingegaards overwinning binnen de ploeg gevierd. Visma Lease a Bike nam zelf het initiatief om iedereen die een trui won of in de top drie eindigde op een podium te zetten.

Jonas Vingegaard Rasmussen

