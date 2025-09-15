Cijfers over protest tegen Israel-Premier Tech zijn eigenlijk hallucinant

De Vuelta eindigde niet met een traditionele slotetappe, maar met een afgelasting in Madrid. Demonstraties tegen Israel-Premier Tech liepen zodanig uit de hand dat de organisatie geen andere keuze had dan de koers stil te leggen.

De omvang van het protest stond in schril contrast met de feitelijke aanwezigheid van Israëlische renners in het peloton. “Israel-Premier Tech had nog 7 renners in koers, dat is 4,5 procent van het peloton,” verduidelijkte Renaat Schotte bij Sporza. Slechts één van hen was van Israëlische nationaliteit.

Toch richtte de betoging zich expliciet tegen de ploeg, met gevolgen voor de hele wedstrijd. “In eerste instantie is het protest uiteraard gericht tegen die renners, maar het hele peloton is er slachtoffer van,” stelde Schotte.

Politieke druk

“Ongetwijfeld is er druk geweest op de ploeg om de Vuelta te verlaten. De UCI is daar niet op ingegaan, wat betekende dat er een impasse was en het team zelf mocht beslissen”, gaat de journalist verder. Israel-Premier Tech koos ervoor om de koers uit te rijden, ondanks de gespannen situatie. Die beslissing leidde uiteindelijk tot een confrontatie met de realiteit op straat.

De slotetappe in Madrid werd geannuleerd door een massale samenscholing van demonstranten. Volgens het Franse persbureau waren er meer dan 100.000 pro-Palestijnse betogers aanwezig. “Er was gewoon een zodanige samenscholing van demonstranten dat er niet gekoerst kon worden,” verklaarde Schotte.

Hulde

De organisatie zag zich genoodzaakt om de etappe te schrappen, waarmee een abrupt einde kwam aan de drieweekse rittenkoers. De annulering had ook sportieve gevolgen voor Israel-Premier Tech. “Er zou ook een renner van de ploeg gehuldigd worden op het eindpodium, Matthew Riccitello, die vandaag zijn transfer bekendmaakte, als eindwinnaar van de jongerentrui,” aldus Schotte.

Uiteindelijk organiseerde Visma Lease a Bike op de parking van hun hotel een ceremonie om Jonas Vingegaard in de bloemetjes te zetten, maar ook alle andere winnaars werden in de hulde betrokken zodat het toch een beetje gevierd werd.