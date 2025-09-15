Is Quinten Hermans klaar voor WK in Rwanda en het grote gevecht met Tadej Pogacar?

De Belgische selectie maakt zich op voor het WK in Kigali. Quinten Hermans toont zich tevreden over zijn vorm, maar beseft dat de strijd tegen Pogacar een serieuze uitdaging wordt.

Met acht geselecteerden voor het WK in Rwanda is België goed vertegenwoordigd. Drie van hen namen al deel aan voorbereidingswedstrijden overzee. Quinten Hermans gaf aan blij te zijn met hoe de benen draaien.

Allen tegen Pogacar

Ook Tiesj Benoot bevestigde dat hij niet mag klagen, terwijl Xandro Meurisse benadrukte dat Remco Evenepoel gerust mag zijn over de fysieke paraatheid van zijn ploegmaats.



Tadej Pogacar reed de afgelopen dagen duidelijk met het oog op de voorbereiding op het WK. In de GP Montréal toonde hij zondagavond dat hij meer dan in orde is om voor een nieuwe regenboogtrui te gaan.

Quinten Hermans heeft dan weer een intensieve trainingsperiode van drie weken achter de rug. “Dat WK was een extra motivatie om nog een tand bij te steken,” verklaart hij aan Het Laatste Nieuws. “Om vervolgens de nodige frisheid te vinden die ons moet toelaten om die mogelijk ontbrekende procentjes aan te vullen en nóg beter te worden.”

Laatste testmoment

Voor de afreis naar Rwanda nemen Hermans en Benoot nog deel aan de Super 8 Classic, komende zaterdag. Deze wedstrijd geldt als laatste testmoment voor beide renners. De koers biedt een gelegenheid om de opgebouwde vorm te bevestigen en eventuele finetuning door te voeren.

Binnen de Belgische ploeg leeft een enorme ambitie om competitief te zijn in Kigali. De renners tonen zich gemotiveerd en fysiek voorbereid. De samenwerking moet kopman Remco Evenepoel aan de wereldtitel helpen.