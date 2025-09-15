Junior Lecerf toch teleurgesteld na knappe Vuelta

Ondanks een historisch resultaat in de Vuelta, blijft Junior Lecerf met gemengde gevoelens achter. De jonge renner van Soudal Quick-Step blikt kritisch terug op zijn prestaties.

Met een elfde plaats in het eindklassement van de Vuelta heeft Junior Lecerf een mooi rittenkoers achter de rug. Toch overheerst bij de 20-jarige renner geen triomfgevoel. “Ik ben een beetje teleurgesteld,” gaf hij aan in een persmededeling van zijn ploeg aan onze redactie. Hij had toch op wat meer gehoopt.

Lecerf, die niet in de WK-selectie zit, toonde zich bijzonder veerkrachtig in de laatste week van de ronde. Na een moeilijke start wist hij zich te herpakken en klom hij gestaag in het klassement. “Ik ben blij dat ik heb kunnen vechten tot het einde,” verklaarde hij.

Zijn mentale weerbaarheid werd zichtbaar in de bergetappes, waar hij zich handhaafde tussen de favorieten. De renner benadrukte dat hij veel geleerd heeft over het omgaan met druk en vermoeidheid, cruciale elementen in het moderne klassementenwerk.

Team

Soudal Quick-Step speelde een ondersteunende rol in Lecerfs prestatie. De ploeg zette in op zijn klassementsambities en gaf hem de nodige vrijheid. “Ik ben het team dankbaar voor het vertrouwen,” aldus Lecerf. Toch gaf hij aan dat sommige tactische keuzes niet optimaal uitpakten. In bepaalde etappes miste hij steun op cruciale momenten, wat hem mogelijk een hogere notering heeft gekost.

Top tien

Lecerf benadrukte dat hij fysiek stappen heeft gezet. “Mijn recuperatievermogen is verbeterd,” stelde hij vast. Dit aspect gaf hem de mogelijkheid om in de derde week nog competitief te blijven. Zijn prestaties openen perspectieven voor deelname aan de Tour de France, al wil hij eerst verder bouwen aan zijn consistentie. De renner blijft ambitieus, maar realistisch. “Ik weet dat ik nog werk heb aan mijn explosiviteit en positionering.”

Een plekje in de top tien blijft de ambitie. “Ik wil volgend jaar opnieuw mikken op een topklassering,” gaf hij aan. Zijn motivatie blijft intact, en hij ziet de Vuelta als een leerschool. De ervaring zal hem helpen om gerichter te trainen en zijn koersinzicht te verfijnen.