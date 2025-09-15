"Moment voor de eeuwigheid ontnomen": Jonas Vingegaard is niet mals na geneutraliseerde slotrit

Jonas Vingegaard heeft zijn eerste Vuelta gewonnen, maar de feestelijke afsluiting bleef uit. Door de neutralisatie van de slotrit kon de eindzege niet gevierd worden zoals gehoopt. De Deense renner uitte na afloop zijn teleurstelling over het gemis van een historisch moment.

Na drie weken koers in Spanje mocht Jonas Vingegaard zich voor het eerst winnaar van de Ronde van Spanje noemen. Daarmee voegde hij een derde Grote Ronde toe aan zijn palmares. “Ik ben super trots op deze eindzege, mijn eerste Vuelta en de derde gewonnen Grote Ronde van mijn carrière,” verklaarde hij na afloop in een persbericht van zijn ploeg aan onze redactie.

De renner van Visma Lease a Bike kende een sterke openingsweek met twee ritzeges, maar moest in het middenstuk van de ronde even gas terugnemen. “Daarna had ik een lastigere fase, maar gelukkig kwam ik er tijdens het slotweekend weer helemaal doorheen.”



Lees ook... 🎥 Geen ceremonie in Vuelta? Dan organiseert Visma Lease a Bike het gewoon maar zelf

Voldoening

Zijn overwinning op Bola del Mundo vormde volgens Vingegaard het sportieve hoogtepunt van deze Vuelta. “Mijn ritzege op Bola del Mundo gaf me veel voldoening. Het was prachtig om zo de kroon op deze Vuelta te zetten,” aldus de Deen.

De slotrit in Madrid werd echter geneutraliseerd vanwege protesten, waardoor een officiële podiumceremonie uitbleef. Vingegaard reageerde teleurgesteld op het abrupte einde van de ronde. “Het is jammer dat ons op deze manier een moment voor de eeuwigheid is ontnomen,” gaf hij aan.

Geen ceremonie

Hij had uitgekeken naar een viering met zijn ploeg en de aanwezige supporters. “Iedereen heeft het recht om te protesteren, maar het is heel jammer dat dat hier moet gebeuren en dat we daardoor de race niet af kunnen maken.”

De afgelasting van de slotrit betekende dat de renners zonder ceremonie naar hun hotels werden begeleid. Maar dat was zonder Visma Lease a Bike gerekend. Zij organiseerden de slotceremonie zelf, met ook alle renners van de andere ploegen die een prijs pakten.