OFFICIEEL Renner van Israel-Premier Tech gaat nieuwe uitdaging aan

De Amerikaanse klimmer Matthew Riccitello maakt in 2026 de overstap naar Decathlon-CMA CGM. Na een sterk optreden in de Vuelta kiest hij voor een nieuw hoofdstuk in zijn carrière.

Decathlon–CMA CGM heeft met de komst van Matthew Riccitello een gerichte zet gedaan om zijn klimcapaciteiten te versterken. Volgens sportdirecteur Sébastien Joly is de Amerikaan al langer in beeld. “Het profiel van Matthew Riccitello interesseert ons sinds meerdere seizoenen”, klinkt het in een persmededeling van de ploeg aan onze redactie.

Zijn recente prestaties in de Vuelta bij zijn huidige ploeg Israel-Premier Tech, waar hij als vijfde eindigde en het jongerenklassement won, bevestigen zijn potentieel. Joly benadrukt dat Riccitello een uitstekende klimmer is, die een mooie marge van progressie vertoont.

Ambitie en persoonlijke groei

Riccitello zelf toont zich gemotiveerd en ambitieus over zijn toekomst bij de Franse ploeg. “Ik ben zeer enthousiast om in 2026 bij Decathlon–CMA CGM aan te sluiten,” verklaart hij. Hij prijst de evolutie van het team en ziet het als de ideale omgeving om verder te groeien. “Ik ben ervan overtuigd dat deze ploeg mij zal helpen mijn volledige potentieel te bereiken.”

Naast sportieve ambities spreekt hij ook over persoonlijke ontwikkeling. “Ik ben gemotiveerd om het beste uit dit nieuwe hoofdstuk te halen en heb vertrouwen dat dit de juiste omgeving is om te blijven groeien, zowel als renner als als persoon.”

Focus op rittenkoersen

Na eerdere versterkingen in het sprintsegment, verschuift de aandacht nu naar het klimwerk. “Na het versterken van onze sprintkern, versterken we nu onze klimkern,” aldus Joly. Riccitello wordt gezien als een sleutelrenner voor rittenkoersen en algemene klassementen. Zijn consistentie over drie weken, zoals getoond in de Vuelta, maakt hem tot een waardevolle aanwinst.

