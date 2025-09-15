Paul Magnier bereikt nu dubbel historisch moment bij Soudal Quick-Step

Paul Magnier bereikt nu dubbel historisch moment bij Soudal Quick-Step
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Met zijn overwinning in de GP Fourmies heeft Paul Magnier een opvallende mijlpaal bereikt: zijn tiende profzege in het shirt van Soudal Quick-Step. De jonge Fransman bevestigt daarmee zijn status als snel rijzende ster binnen het peloton.

De zege in Fourmies is niet zomaar een overwinning, het is Magniers tiende sinds zijn overstap naar de profs. “Ik ben heel blij met deze overwinning,” reageerde hij na afloop in een persmededeling van Soudal Quick-Step aan onze redactie.

Historisch

Nooit eerder won een renner van Soudal Quick-Step de GP Fourmies, waardoor Magniers prestatie ook voor de ploeg een primeur betekent. “Het is een speciale dag voor mij en voor het team,” gaf hij aan. Zijn tiende zege is niet alleen een persoonlijke mijlpaal, maar ook voor de ploeg een opsteker.

Magnier geniet veel aanzien binnen de ploeg. Hij is één van de namen om de positie van kopman over te nemen van Remco Evenepoel. Zijn ritzege in de Tour de France zorgde alvast voor gejuich bij de sponsors.

Magnier’s progressie sinds zijn profdebuut is opmerkelijk. “Ik had niet verwacht zo snel te winnen,” gaf hij toe. Zijn tiende zege bevestigt dat hij het niveau aankan en dat zijn sprintcapaciteiten zich blijven ontwikkelen.

Vooruitblik

Met deze tiende overwinning op zak kijkt Magnier vooruit naar de resterende eendagswedstrijden. “Ik hoop dat ik nog meer kansen krijg,” stelde hij. Binnen de ploeg wordt zijn ontwikkeling nauwgezet gevolgd, met het oog op een verdere uitbouw van zijn rol.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Category Pro
GP de Fourmies

Meer nieuws

📷 'Na vertrek Evenepoel: Quick-Step heeft na jaren Specialized een nieuwe fietsleverancier'

📷 'Na vertrek Evenepoel: Quick-Step heeft na jaren Specialized een nieuwe fietsleverancier'

19:00
📷 "Iemand liet het gebeuren en keek de andere kant uit": Straffe taal over demonstranten in Vuelta

📷 "Iemand liet het gebeuren en keek de andere kant uit": Straffe taal over demonstranten in Vuelta

18:30
Junior Lecerf toch teleurgesteld na knappe Vuelta

Junior Lecerf toch teleurgesteld na knappe Vuelta

17:00
Klassieker kiest voor vernieuwing: aankomst en trofee aangepast

Klassieker kiest voor vernieuwing: aankomst en trofee aangepast

16:00
Dit zijn de grootste verdieners: het prijzengeld in de Vuelta van 2025 verdeeld

Dit zijn de grootste verdieners: het prijzengeld in de Vuelta van 2025 verdeeld

16:30
Jasper Philipsen krijgt kans om stevig duel uit te vechten in criterium van Singapore

Jasper Philipsen krijgt kans om stevig duel uit te vechten in criterium van Singapore

15:00
"Georganiseerde misdaad": Belgische renner houdt zich niet in na Vuelta

"Georganiseerde misdaad": Belgische renner houdt zich niet in na Vuelta

14:00
Tour start volgend jaar in Spanje: "Organisator zal garanties vragen aan politiek"

Tour start volgend jaar in Spanje: "Organisator zal garanties vragen aan politiek"

13:30
OFFICIEEL Renner van Israel-Premier Tech gaat nieuwe uitdaging aan

OFFICIEEL Renner van Israel-Premier Tech gaat nieuwe uitdaging aan

13:00
CEO van Visma neemt grote woorden in de mond na neutralisatie slotetappe in Vuelta

CEO van Visma neemt grote woorden in de mond na neutralisatie slotetappe in Vuelta

12:30
UAE evenaart zegerecord: McNulty doet het plannetje van Pogacar uit de doeken

UAE evenaart zegerecord: McNulty doet het plannetje van Pogacar uit de doeken

12:00
📷 "Fiets al twee weken niet aangeraakt": Thibau Nys heeft stevige vakantie nodig

📷 "Fiets al twee weken niet aangeraakt": Thibau Nys heeft stevige vakantie nodig

11:00
"Moment voor de eeuwigheid ontnomen": Jonas Vingegaard is niet mals na geneutraliseerde slotrit

"Moment voor de eeuwigheid ontnomen": Jonas Vingegaard is niet mals na geneutraliseerde slotrit

10:00
🎥 Renner komt stevig ten val in GP van Montréal door... gat in de weg

🎥 Renner komt stevig ten val in GP van Montréal door... gat in de weg

09:00
Patrick Lefevere houdt zich niet in over leegloop bij Alpecin-Deceuninck

Patrick Lefevere houdt zich niet in over leegloop bij Alpecin-Deceuninck

08:30
🎥 Geen ceremonie in Vuelta? Dan organiseert Visma Lease a Bike het gewoon maar zelf

🎥 Geen ceremonie in Vuelta? Dan organiseert Visma Lease a Bike het gewoon maar zelf

08:00
1
Opgave van Wout van Aert, maar andere Visma-Belg doet het wel heel goed in Montréal

Opgave van Wout van Aert, maar andere Visma-Belg doet het wel heel goed in Montréal

07:30
Bondscoach Gerben de Knegt maakt analyse van WK mountainbike van Mathieu van der Poel

Bondscoach Gerben de Knegt maakt analyse van WK mountainbike van Mathieu van der Poel

07:00
📷 Daar is de volgende al: renster stopt op amper 27-jarige leeftijd met koers

📷 Daar is de volgende al: renster stopt op amper 27-jarige leeftijd met koers

21:30
Na de miljoenenexplosie bij Decathlon CMA CGM: Lefevere heeft met één iemand echt te doen

Na de miljoenenexplosie bij Decathlon CMA CGM: Lefevere heeft met één iemand echt te doen

20:30
Mathieu van der Poel doet dubbele aankondiging na WK mountainbike

Mathieu van der Poel doet dubbele aankondiging na WK mountainbike

20:00
🎥 De Vuelta zit erop zonder uitgereden slotrit: renners in de auto naar hotel

🎥 De Vuelta zit erop zonder uitgereden slotrit: renners in de auto naar hotel

14/09
José De Cauwer spreekt klare taal over de Vuelta van dit jaar

José De Cauwer spreekt klare taal over de Vuelta van dit jaar

14/09
Nu al miserie voor WK volgend jaar? Mogelijk groot probleem met Van Aert en Evenepoel

Nu al miserie voor WK volgend jaar? Mogelijk groot probleem met Van Aert en Evenepoel

14/09
Joker op het WK? José De Cauwer schuift onverwachte naam naar voren voor WK tijdrijden

Joker op het WK? José De Cauwer schuift onverwachte naam naar voren voor WK tijdrijden

14/09
Mathieu van der Poel reageert op zijn 29ste plek op WK mountainbike

Mathieu van der Poel reageert op zijn 29ste plek op WK mountainbike

14/09
Thijs Zonneveld maakt opvallende eindafrekening van Jonas Vingegaard in de Vuelta

Thijs Zonneveld maakt opvallende eindafrekening van Jonas Vingegaard in de Vuelta

14/09
Niet alleen voor Lotte Kopecky: omwille van deze reden wordt het WK van 2026 gigantisch

Niet alleen voor Lotte Kopecky: omwille van deze reden wordt het WK van 2026 gigantisch

14/09
Visma Lease a Bike mag zich in de handjes wrijven dankzij één naam

Visma Lease a Bike mag zich in de handjes wrijven dankzij één naam

14/09
Greg Van Avermaet krijgt belangrijke rol voor WK van 2026

Greg Van Avermaet krijgt belangrijke rol voor WK van 2026

14/09
🎥 Waanzin! Beelden tonen hoe meute demonstranten renner in het nauw probeert te drijven

🎥 Waanzin! Beelden tonen hoe meute demonstranten renner in het nauw probeert te drijven

14/09
Ruben Van Gucht doet verhaal over onverwacht telefoontje dat hij krijgt van de politie Naast de fiets

Ruben Van Gucht doet verhaal over onverwacht telefoontje dat hij krijgt van de politie

14/09
Eén en twee voor Visma Lease a Bike: Vingegaard ziet groot verschil met vorige week

Eén en twee voor Visma Lease a Bike: Vingegaard ziet groot verschil met vorige week

14/09
🎥 OFFICIEEL De Bison neemt afscheid van het wielerpeloton

🎥 OFFICIEEL De Bison neemt afscheid van het wielerpeloton

14/09
Ploegbaas van UAE maakt de rekening van Almeida tegen Vingegaard en benoemt de interne strubbelingen

Ploegbaas van UAE maakt de rekening van Almeida tegen Vingegaard en benoemt de interne strubbelingen

14/09
📷 Ex-wereldkampioene komt met heuglijk nieuws naar buiten en deelt foto van eerste kindje

📷 Ex-wereldkampioene komt met heuglijk nieuws naar buiten en deelt foto van eerste kindje

14/09

Meer nieuws

Populairste artikels

Jonas Vingegaard Rasmussen Mathieu Van Der Poel Remco Evenepoel Wout Van Aert Patrick Lefevere Greg Van Avermaet Jose De Cauwer Tadej Pogacar Julian Alaphilippe Joao Almeida Tiesj Benoot Pascal Eenkhoorn Thibau Nys Brandon McNulty Kamiel Bonneu Jasper Philipsen Thomas Pidcock Michal Kwiatkowski Annemiek Van Vleuten Mauro Gianetti

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 🎥 Geen ceremonie in Vuelta? Dan organiseert Visma Lease a Bike het gewoon maar zelf info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kwade Viviani schiet uit zijn krammen na declassering: "Ik kan niet voorspellen wat lead-out Alpecin-Deceuninck doet" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Van der Poel spreekt zich klaar en duidelijk uit over magere Ferrand-Prévot in de Tour jpdc jpdc over Boogerd raadt renner aan snel te vertrekken bij zijn huidige ploeg: "Grootste hypocriet uit het wielrennen" Hankie Hankie over Patrick Lefevere komt met weinig fraaie woorden over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Cyclists' Alliance pleit voor jaarlijkse screening bij rensters na gewichtsverlies bij Ferrand-Prévot Hankie Hankie over 'Eén Belg in de selectie: Vingegaard kent zijn ploegmaats voor de Vuelta' COLNAGO COLNAGO over Opmerkelijk: collega kent reden waarom Pogacar ritzeges cadeau deed in de Tour Harry Van Ingelgem Harry Van Ingelgem over "Dramaqueen?": Demi Vollering slaat terug na alle kritiek die ze krijgt Hankie Hankie over 📷 Van Aert op de zwarte lijst van Pogacar? Overwinning in Parijs blijft niet zonder gevolgen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved