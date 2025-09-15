Paul Magnier bereikt nu dubbel historisch moment bij Soudal Quick-Step

Met zijn overwinning in de GP Fourmies heeft Paul Magnier een opvallende mijlpaal bereikt: zijn tiende profzege in het shirt van Soudal Quick-Step. De jonge Fransman bevestigt daarmee zijn status als snel rijzende ster binnen het peloton.

De zege in Fourmies is niet zomaar een overwinning, het is Magniers tiende sinds zijn overstap naar de profs. “Ik ben heel blij met deze overwinning,” reageerde hij na afloop in een persmededeling van Soudal Quick-Step aan onze redactie.

Historisch

Nooit eerder won een renner van Soudal Quick-Step de GP Fourmies, waardoor Magniers prestatie ook voor de ploeg een primeur betekent. “Het is een speciale dag voor mij en voor het team,” gaf hij aan. Zijn tiende zege is niet alleen een persoonlijke mijlpaal, maar ook voor de ploeg een opsteker.

Magnier geniet veel aanzien binnen de ploeg. Hij is één van de namen om de positie van kopman over te nemen van Remco Evenepoel. Zijn ritzege in de Tour de France zorgde alvast voor gejuich bij de sponsors.

Magnier’s progressie sinds zijn profdebuut is opmerkelijk. “Ik had niet verwacht zo snel te winnen,” gaf hij toe. Zijn tiende zege bevestigt dat hij het niveau aankan en dat zijn sprintcapaciteiten zich blijven ontwikkelen.

Vooruitblik

Met deze tiende overwinning op zak kijkt Magnier vooruit naar de resterende eendagswedstrijden. “Ik hoop dat ik nog meer kansen krijg,” stelde hij. Binnen de ploeg wordt zijn ontwikkeling nauwgezet gevolgd, met het oog op een verdere uitbouw van zijn rol.